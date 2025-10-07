En Cali se da una nueva alianza para detectar la deforestación desde el espacio

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) firmaron un convenio para fortalecer la detección temprana de la deforestación en el país. La iniciativa busca combinar tecnología satelital e inteligencia artificial para monitorear los cambios en la cobertura forestal y anticipar riesgos ambientales.

El acuerdo incluye cooperación académica, investigativa y técnica, y hace parte de los esfuerzos por mejorar la vigilancia de los ecosistemas colombianos, especialmente en regiones donde el acceso terrestre es limitado.

Durante la firma, la directora del IDEAM, Ghislaine Echeverry, visitó el Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE) y el Centro de Operaciones Espaciales (SOC) de la FAC, ubicados en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. Allí conoció las capacidades científicas de la Fuerza, entre ellas el FACSAT II, un satélite diseñado para observar el territorio y captar información ambiental.

“El IDEAM tiene como misionalidad monitorear el uso de bosques en todo el territorio nacional y en esa línea, el uso de imágenes satelitales es fundamental para entregar al país información confiable y oportuna para el seguimiento a este crímen ambiental que es la deforestación”, añadió Echeverry.

Desde estos centros se desarrollan herramientas que van desde el análisis de anomalías térmicas hasta software para detectar gases de efecto invernadero. Según la FAC, el uso de estos sistemas permitirá procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de deforestación y apoyar la toma de decisiones en materia ambiental.

Colombia pierde cada año más de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonía y el Pacífico. Aunque existen programas de monitoreo y alertas tempranas, la precisión y oportunidad de la información siguen siendo un desafío.

Con este convenio, el IDEAM y la Fuerza Aeroespacial buscan aportar desde la ciencia y la tecnología para frenar la pérdida de los bosques y fortalecer la gestión ambiental del país.