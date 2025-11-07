Rionegro fortalece su red hospitalaria con inversión en tecnología médica

Con una inversión que supera los $10 mil millones, se obtuvieron los nuevos equipos para el hospital de Rionegro. Foto: cortesía.

Con una inversión que supera los $10 mil millones, el Hospital San Juan de Dios de Rionegro dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su red de salud, con la adquisición de nueve equipos médicos de alta tecnología que transformarán la atención a los pacientes en el Oriente antioqueño.

Entre los nuevos equipos se destacan un resonador magnético, sistemas de rayos X, torres de endoscopia, ecógrafo, mamógrafo, autoclaves y un Arco en C, herramientas que permitirán realizar diagnósticos más precisos y oportunos, evitando traslados innecesarios a otras ciudades y garantizando una atención más digna, eficiente y cercana.

De manera complementaria, y con recursos propios por $371 millones, el hospital adquirió un craneótomo, una mesa quirúrgica y una máquina de anestesia, equipos esenciales para fortalecer la capacidad resolutiva y la seguridad en los procedimientos quirúrgicos.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, dijo que, paralelamente, la institución avanza en las adecuaciones del área de Imagenología, con una inversión superior a $1.500 millones gestionados ante el Gobierno Nacional. Estas obras permitirán ofrecer espacios más modernos, humanos y confortables, enfocados en el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Más detalles

Además, se destinaron $940 millones al fortalecimiento de los servicios de Medicina Legal, garantizando acompañamiento profesional y respetuoso en los momentos más sensibles, y se proyecta una inversión de $2.200 millones para los estudios de la nueva torre médica. A ello se suma el apoyo de la Administración Municipal, que destinó $90 millones para la compra de tres electrobisturíes.

El Hospital San Juan de Dios mantiene su categoría sin riesgo fiscal ni financiero, reflejando una gestión transparente, responsable y sostenible. Con este avance, Rionegro reafirma su compromiso de hacer de la salud una prioridad y de ofrecer a sus habitantes una atención de calidad, con tecnología de punta y un profundo sentido humano.