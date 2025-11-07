Gobernación de Antioquia refuerza la seguridad en Urabá con entrega de 15 motocicletas a la Policía

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó 15 motocicletas nuevas al Departamento de Policía Urabá, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y de movilidad de la Fuerza Pública en esta subregión del departamento.

Se trata de vehículos equipados con elementos de protección personal para sus tripulantes, como cascos, impermeables, rodilleras, coderas, chaquetas antifricción y body armor -chaquetas-.

“Con estas motos vamos a seguir fortaleciendo la dotación en movilidad, concretamente la Policía. Vamos a seguir engrosando esa estrategia de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPÁS, en este caso en el Departamento de Policía Urabá, para la seguridad de los ciudadanos”, expresó el mandatario.

Así funcionarán

Las motocicletas serán distribuidas así: cinco para reforzar los EMPÁS en la subregión, cuatro para la estación de Policía de Apartadó, dos para Chigorodó, dos para el distrito de Turbo y una para la estación del municipio de Carepa.

La inversión, de cerca de $800 millones, fue financiada con recursos del Fonset (Fondo de Seguridad Territorial). Con esta entrega, la Gobernación de Antioquia busca mejorar la capacidad táctica y de respuesta de los uniformados, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso del Urabá antioqueño.