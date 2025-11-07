Gobernación de Antioquia refuerza la seguridad en Urabá con entrega de 15 motocicletas a la Policía
La inversión, de cerca de $800 millones, fue financiada con recursos del Fonset (Fondo de Seguridad Territorial).
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó 15 motocicletas nuevas al Departamento de Policía Urabá, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y de movilidad de la Fuerza Pública en esta subregión del departamento.
Se trata de vehículos equipados con elementos de protección personal para sus tripulantes, como cascos, impermeables, rodilleras, coderas, chaquetas antifricción y body armor -chaquetas-.
“Con estas motos vamos a seguir fortaleciendo la dotación en movilidad, concretamente la Policía. Vamos a seguir engrosando esa estrategia de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPÁS, en este caso en el Departamento de Policía Urabá, para la seguridad de los ciudadanos”, expresó el mandatario.
Así funcionarán
Las motocicletas serán distribuidas así: cinco para reforzar los EMPÁS en la subregión, cuatro para la estación de Policía de Apartadó, dos para Chigorodó, dos para el distrito de Turbo y una para la estación del municipio de Carepa.
La inversión, de cerca de $800 millones, fue financiada con recursos del Fonset (Fondo de Seguridad Territorial). Con esta entrega, la Gobernación de Antioquia busca mejorar la capacidad táctica y de respuesta de los uniformados, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso del Urabá antioqueño.