Fiscalía aún no acepta principio de oportunidad de imputado en caso de corrupción en administración

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció que uno de los imputados en el caso por presunto desvío de recursos públicos en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Metroparques y Bomberos de Itagüí, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud de principio de oportunidad que busca suspender la acción penal a cambio de entregar información clave sobre la operación de la red que habría operado durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

La petición quedó formalmente presentada el 3 de octubre de 2025 ante el proceso que se adelanta en el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín. Con ello, la actuación penal en su contra quedó suspendida mientras el ente acusador determina si la colaboración ofrecida cumple con los criterios legales y, de ser aceptada, la someterá a control de legalidad ante un juez.

Qué está evaluando la Fiscalía

Aunque fuentes en Bogotá le aseguraron a Caracol Radio que la decisión sería competencia de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, fuentes consultadas en la capital antioqueña sostienen que la determinación final depende del despacho del vicefiscal general, debido al alcance del caso y a la relevancia de la información aportada.

Lo que sí está confirmado es que el imputado —un exfuncionario cuya identidad se reserva por estar en curso el trámite— ya entregó material probatorio a los investigadores:

chats

fotografías

videos

registros que comprometerían a figuras de alto nivel de la administración de Daniel Quintero

elementos que involucrarían directamente a su hermano, Miguel Andrés Quintero Calle

Esta información ya está bajo custodia del ente acusador como parte del proceso de cooperación.

El caso: 16 procesados y un desfalco por más de $34.000 millones

Los hechos están reunidos en dos procesos que involucran presunta corrupción en contratos interadministrativos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques entre 2020 y 2022, además de seis contratos celebrados con los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Por decisión judicial, los expedientes fueron unidos por conexidad.

El valor total bajo investigación supera los $34.000 millones.