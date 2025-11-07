Aerocivil modernizará espacio aéreo de Medellín para reducir congestiones y retrasos

Medellín

La Aeronáutica Civil avanza en la puesta en marcha del Concepto de Operación del Espacio Aéreo Noroccidente (CONOPS MDE), una estrategia diseñada para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del tránsito aéreo en la región de Medellín y sus áreas de influencia.

El rápido crecimiento de las operaciones, especialmente hacia el Pacífico colombiano, ha generado congestión, saturación de frecuencias y mayores riesgos operacionales. Para enfrentar estos retos, la Aerocivil está reestructurando el espacio aéreo mediante la implementación de navegación basada en desempeño (PBN), la creación del Flight Information Center (FIC) Medellín y el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS).

“Tras la pandemia, la región noroccidental y la ruta Medellín–Bogotá se cuentan entre las más demandadas de Latinoamérica, lo que exige un nuevo concepto operacional para ordenar y dinamizar el tráfico”, explicó Jorge Saltarín, secretario de Servicios a la Navegación Aérea.

Otros detalles de la reestructuración

El CONOPS MDE se desarrollará en cinco fases entre 2025 y 2026. Entre los avances previstos figuran el refuerzo de la frecuencia 127.2 en el sector Pacífico, la entrada en operación del nuevo FIC Medellín y la implementación de procedimientos PBN en los aeropuertos de Bahía Solano y Nuquí para diciembre de 2025. También continúa la codificación de corredores del aeropuerto Olaya Herrera y la adopción de procedimientos RVFFP para las pistas 20 y 02.

Con estas acciones, la Aerocivil proyecta reducir la carga de los controladores, disminuir retrasos, bajar emisiones de CO₂ y aumentar la capacidad del sistema para atender la creciente demanda aérea del país, consolidando a Colombia como referente regional en gestión moderna del espacio aéreo.