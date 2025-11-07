Alcalde de Turbo denuncia que Puerto Antioquia entrará en operación sin vía de acceso adecuada

Medellín, Antioquia

El municipio de Turbo encendió las alarmas por lo que considera un grave retraso en la infraestructura vial necesaria para la entrada en operación de Puerto Antioquia, uno de los megaproyectos estratégicos para la economía del Urabá antioqueño y para la competitividad nacional.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde Alejandro Abuchar advirtió que, pese a que el puerto iniciará operaciones en los próximos tres meses, no existe una vía de acceso construida, diseñada ni jurídicamente saneada, lo que podría generar un cuello de botella logístico y un riesgo para las comunidades rurales del corredor.

Una trocha, un litigio y cero claridad: así está hoy la vía de acceso

El mandatario explicó que la ruta diseñada para conectar la zona portuaria con la variante que llevará las tractomulas al terminal marítimo parte del corregimiento de Río Grande, atraviesa Nueva Colonia y se extiende cerca de 18 a 20 kilómetros.

Sin embargo, esa vía “es una trocha”, afirmó Abuchar, que además tiene un lío jurídico: no está claro si es privada, si pertenece al predial bananero o si hace parte del inventario oficial del Distrito de Turbo.

Ante esta incertidumbre, la administración ya decretó la utilidad pública de la franja vial para evitar futuros obstáculos, pero el diseño y la ejecución siguen sin avanzar.

Tres meses para operar y ninguna solución en marcha

Para el alcalde, el atraso es crítico:

“A tres meses de iniciar operaciones portuarias no tener claro qué va a pasar con la vía de acceso es un atraso”, señaló.

Buchar insistió en que el proyecto requiere no solo una vía para tractomulas, sino un corredor seguro para miles de trabajadores y habitantes que transitan diariamente entre Río Grande, Nueva Colonia y San Jorge, zonas con alta actividad bananera.

El riesgo para los trabajadores: una nueva vía que podría repetir la tragedia de la Autopista al Mar

El mandatario también alertó por la seguridad vial, especialmente para los trabajadores bananeros que se movilizan principalmente en bicicleta.

Advirtió que no se puede repetir el escenario que vive actualmente la Autopista al Mar, donde, según él, la falta de diseño con enfoque comunitario ha derivado en una elevada accidentalidad:

“Hoy tenemos más muertos por accidentes de tránsito que por homicidio u otra causa”, sostuvo.

Por eso, pidió que la vía al puerto no se construya “a espaldas de la comunidad ni en contravía de sus necesidades”.

Una advertencia con impacto nacional

Puerto Antioquia es considerado uno de los proyectos logísticos más importantes de Colombia, pues permitirá reducir costos de transporte, aumentar la competitividad y dinamizar la economía del Urabá. No obstante, la advertencia de la administración local revela un riesgo estructural que aún no ha sido atendido.

El alcalde pidió al Gobierno Nacional, al concesionario y a los inversionistas acelerar la definición del corredor vial y evitar que un megaproyecto estratégico quede operando en condiciones precarias de acceso.