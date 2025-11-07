Pruebas Saber Pro 2025: estos son los beneficios a los que puede aplicar si obtiene un buen puntaje

Las pruebas Saber Pro, son un examen de estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, mediante el cual, se busca evaluar la calidad de la educación superior en Colombia, midiendo a los estudiantes que se encuentran próximos a graduarse de diferentes programas profesionales, esto, a través de cinco módulos de competencias, como lo son Lectura Crítica, Comunicación Escrita, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas e Inglés. Además de un módulo adicional, en el cual, se evalúan competencias específicas del pregrado que esté culminando el estudiante.

Esta prueba, que es realizada dos veces al año, ya fue realizada en una ocasión en este 2025, pues se realizó el pasado mes de mayo para más de 250.000 estudiantes. Sin embargo, el próximo 9 de noviembre, se llevará a cabo la segunda fecha de realización de las pruebas Saber Pro y TyT, que son aplicadas a estudiantes que se encuentren culminando carreras técnicas y tecnológicas.

¿Vale la pena prepararse para las Saber Pro?

Por esta razón, a pocos días de presentar estas pruebas de estado, a muchos estudiantes les surge una duda, que también se presenta a la hora de presentar exámenes como las Saber 11, que son requisito para graduarse del colegio. Y esta pregunta es, ¿Qué beneficios hay si alguien obtiene un buen puntaje en la prueba?, puesto que prepararse para estas, podría significar un esfuerzo adicional para muchas personas, quienes piensan si verdaderamente vale la pena la preparación.

Puntaje y evaluación de las Saber Pro

Antes que nada, se debe saber que en las Saber Pro, a diferencia de las Saber 11, el puntaje global se evalúa de 0 a 300 puntos, y no sobre 500 como los estudiantes acostumbran, por lo que un buen puntaje, podría considerarse sobre los 200 puntos. En dado caso, se podría tener acceso a beneficios tanto económicos, como académicos y laborales.

Beneficios de un buen puntaje

Desde diferentes universidades, se ha asegurado que cada vez son más las empresas las cuales se fijan en los puntajes obtenidos en estas pruebas, pues pueden obtener información adicional sobre los profesionales y su preparación, por lo que anexar un buen puntaje a su hoja de vida, podría serle de ayuda para abrirse paso entre diferentes candidatos a un puesto laboral.

Beneficios económicos

Por otro lado, para aquellas personas que han financiado sus carreras de pregrado por medio de la entidad estatal ICETEX, pueden aplicar a una condonación de la deuda por un buen resultado, lo que sería similar a si hubiera estado becado durante el desarrollo de su pregrado.

Beneficios académicos

Y por último, podría acceder a diferentes programas de posgrado con ciertos beneficios, pues desde el ICETEX también se financian este tipo de estudios para quienes obtengan buenos resultados, o directamente, algunas universidades e instituciones educativas, dan la posibilidad de acceder a beneficios para continuar con la formación de los profesionales.

