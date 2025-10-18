¿Cuándo se presentan las Pruebas Saber PRO 2025?: este es el calendario del segundo semestre

La primera prueba ICFES tuvo lugar el pasado 17 de noviembre y consistió en las pruebas Saber 11 y validación del bachillerato. Foto: Colprensa( Thot )

Cada año el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, realiza distintas pruebas para analizar como está el rendimiento de los estudiantes, y sobre todo, conocer cuáles son los conocimientos básicos que han adquirido a lo largo de los años dentro de la academia. En el país, un estudiante presenta cuatro exámenes, uno de ellos al culminar el grado final escolar (grado 11°) y el otro, una vez finalizado el pregrado:

Examen Pre Saber

Saber 11

Examen Validación

Saber Pro Nacional y TyT Exterior

Cada una de estas pruebas cuentan con ciertos tiempos y fechas establecidas, pues en el caso de las Pruebas Saber, existen dos calendarios: el A (colegios públicos) y el B (colegios privados). Asimismo, las Saber Pro también cuentan con periodos distintos durante el año, a diferencia del Saber 11, esta no se acopla como tal a si la universidad es pública o privada, todos la deben presentar dependiendo el semestre en el que se encuentre.

Por otro lado, el primer semestre para presentar las Pruebas Saber PRO, fueron en febrero del 2025, y culminaron en agosto del mismo año. Estos exámenes lo realizaron estudiantes que culminaron sus estudios a mitad de año, mientras que las del segundo semestre, están aún pendientes.

Pruebas Saber PRO 2025 segundo semestre

El calendario de para presentar las Pruebas Saber PRO para el segundo semestre del año, se distribuyó de la siguiente manera, teniendo en cuenta que, el registro para presentarlo, ya caduco. Estas son las fechas:

Pre registro: 9 de junio hasta el 1 de agosto.

9 de junio hasta el 1 de agosto. Registro y recaudo ordinario: 24 de junio hasta el 1 de agosto.

24 de junio hasta el 1 de agosto. Registro y recaudo extraordinario: 4 de agosto hasta el 22 de agosto.

4 de agosto hasta el 22 de agosto. Día en el que se pública el lugar de citación: 4 de octubre.

4 de octubre. Aplicación del examen: 9 de noviembre.

9 de noviembre. Publicación de certificados: 1 de diciembre.

1 de diciembre. Entrega de resultados individuales: 27 de febrero de 2026.

Tener en cuenta estas fechas es importante, ya que así la persona que vaya a presentar este examen, puede tomar o hacer simulacro previamente para lograr los resultados que necesite. En algunos casos, las universidades hacen un simulacro previo a la prueba, pues en parte, el puntaje que saque el estudiante, deja entre ver cómo está la institución.

¿Qué es la Prueba Saber Pro?

Esta prueba es una herramienta diseñada por el ICFES para evaluar los conocimientos de los futuros profesionales en cuanto a la carrera que ejercerá. Asimismo, se centra en otras áreas, tales como: lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. Este modelo de evaluación también tiene como propósito ver la calidad de una institución de educación superior.

Por otro lado, es fundamental resaltar que, las Pruebas Saber PRO, no son lo mismo que las Pruebas TyT, pues estas últimas, las presentan aquellos estudiantes próximos a culminar sus estudios en programas técnicos y tecnológicos.

