Citación pruebas Saber Pro 2025: Link y paso a paso para conocer lugar de presentación

El examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, o también conocido como las pruebas Saber Pro, son un mecanismo de evaluación estandarizada, el cual tiene como objetivo realizar una medición de la calidad de la educación superior en Colombia. Por tal razón, esta prueba es aplicada a aquellos estudiantes que están terminando diferentes programas profesionales universitarios.

Esta medición se realiza mediante la evaluación de diferentes ejes temáticos a través de dos módulos distintos. En el primero, se miden competencias genéricas, a través de los conocimientos en las siguientes áreas:

Lea también: Saber Pro 2025: estos son los beneficios de obtener un buen puntaje

Lectura Crítica

Razonamiento Cuantitativo

Competencias Ciudadanas

Comunicación Escrita

Inglés

En el segundo módulo, y a diferencia de otras pruebas como las Saber 11°, se ponen a prueba los conocimientos relacionados con temas específicos de las áreas de estudio de los estudiantes, según los programas que se encuentran próximos a culminar.

Lea también: Resultados ICFES 2025: ¿Qué carrera puede estudiar con su puntaje?

Cronograma pruebas Saber Pro 2025- Segundo semestre

Para la presentación de las pruebas Saber Pro 2025, la institución de educación superior (IES) de cada estudiante, tuvo que realizar el pre-registro de programas y estudiantes antes del día 1 de agosto de 2025. Luego, el registro por parte de los estudiantes, tuvo como fecha máxima el día 22 de agosto. En cuanto al recaudo del dinero, es decir, el pago realizado por los estudiantes, tuvo como fecha máxima ordinaria el día 1 de agosto, mientras que el plazo extraordinario, que tenía un costo mayor, fue hasta el día 22 de agosto. La publicación de las citaciones, se realizó el día 24 de octubre. Las solicitudes respecto a la citación, se podrán realizar hasta el día 31 de octubre. La realización de las pruebas, serán el día 9 de noviembre. La expedición de certificados de presentación de la prueba, se harán el día 1 de diciembre. La publicación de resultados se encuentra establecida para el día 27 de febrero de 2026.

Le podría interesar: Universidades con el peor y mejor resultado en pruebas Saber Pro 2024, según ICFES

Consulta de lugar para presentación de la prueba

La información más importante a conocer, antes de la realización de la prueba, es conocer cuál será el lugar destinado para el desarrollo de la misma, pues cada estudiante, será ubicado en un lugar específico, donde tendrá que presentarse para poder desarrollar el examen.

Esta información es publicada a la par de las citaciones, que pueden ser consultadas desde el día 24 de octubre, en el ‘Sistema Prisma’ del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

Le podría interesar: ¿Cuándo se presentan las Pruebas Saber PRO 2025?: este es el calendario del segundo semestre

Paso a paso de la consulta

Para consultar cuál es el lugar que le fue destinado para desarrollar las pruebas Saber Pro, puede realizarlo desde el siguiente link:

https://citacion.icfes.edu.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button

Allí, tendrá que rellenar los espacios solicitados, en aplicación, tendrá que seleccionar (en este caso), SABER PRO Y TYT 20252 - NACIONAL o EXTERIOR, en examen, Saber Pro, y por último, el tipo de documento y el número del mismo.

Luego de completar esta información, podrá conocer cuál será el lugar al que tendrá que acudir el próximo 9 de noviembre para realizar su examen. Aquí, también se le informará los horarios en los cuales se tendrá que presentar.

Otras noticias: ¿Cuándo salen los resultados de la Prueba Saber Pro y Tyt 2025?: la fecha oficial del Icfes