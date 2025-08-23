Ranking de universidades en el Saber Pro: las mejores en cada competencia en Colombia // Caracol Radio

Gracias a los resultados que se obtuvieron en las pruebas del Saber Pro del año 2024, se pudieron determinar cuáles son las mejores universidades de Colombia con base en las competencias que se evalúan en los exámenes aplicados por el ICFES.

Las pruebas del Saber Pro miden las habilidades de los estudiantes que se encuentran próximos a culminar sus estudios de pregrado en la Universidad, de esta manera, y bajo un puntaje que oscila entre los 0 y 300 puntos, se evalúan las siguientes competencias: Inglés, Competencias Ciudadanas, Escritura, Razonamiento Cuantitativo y Lectura Crítica. El informe fue presentado por Daniel Bogoya, experto y consultor en educación.

Inglés, la competencia con mejores resultados

De acuerdo al estudio, se pudo evidenciar que la competencia con mejor desempeño a nivel nacional fue el inglés, el cual alcanzó un promedio de 164 puntos entre los diferentes centros educativos acreditados.

En esta categoría, la Universidad de Los Andes se destacó con un promedio de 214,9 puntos, la cifra más alta del país. Al respecto, su rectora Raquel Bernal afirmó que la institución está comprometida con la formación de personas que transforman la sociedad.

El ranking lo completan:

Universidad EIA : 208,2 puntos

: 208,2 puntos Universidad del Rosario : 207 puntos

: 207 puntos Universidad de La Sabana : 205,9 puntos

: 205,9 puntos Universidad EAFIT: 203,4 puntos

Escritura: la competencia con menor rendimiento

En contraposición a los resultados obtenidos en inglés, aparece la competencia de Escritura, que fue la de menor puntaje, con un promedio nacional de 139, por debajo de la mitad del máximo posible (300 puntos).

Las universidades con mejor desempeño fueron:

Universidad de La Sabana : 168,5 puntos

: 168,5 puntos Universidad del Rosario: 165,8 puntos

165,8 puntos Universidad Icesi : 163,8 puntos

: 163,8 puntos Universidad de Los Andes : 162,4 puntos

: 162,4 puntos Universidad Externado: 158,9 puntos

Competencias Ciudadanas: liderazgo de la Universidad Nacional

En Competencias Ciudadanas, la Universidad Nacional de Colombia encabezó el ranking con un promedio de 185,8 puntos, seguida de:

Universidad del Rosario: 183,5 puntos

Universidad Icesi: 180,7 puntos

Universidad de Los Andes: 177,2 puntos

Universidad Nacional, sede Medellín: 176,5 puntos

Lectura Crítica: dominio de la Universidad Nacional en Bogotá

La Universidad Nacional, sede Bogotá, logró la primera posición en Lectura Crítica, con un puntaje promedio de 191,5. Le siguieron:

Universidad de Los Andes: 186,4 puntos

Universidad EIA: 185,4 puntos

Universidad del Rosario: 185,4 puntos

Universidad Icesi: 184,9 puntos

Razonamiento Cuantitativo: EIA en el primer lugar

La Universidad EIA, antigua Escuela de Ingenieros de Antioquia, lideró en Razonamiento Cuantitativo con 199,7 puntos. El top 5 lo completan:

Universidad Nacional, sede Bogotá: 189,3 puntos

Universidad Nacional, sede Medellín: 189,2 puntos

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito: 188,4 puntos

Universidad de Los Andes: 181,6 puntos

Concentración en pocas universidades

El análisis realizado por Bogoya muestra que existe una élite de instituciones que dominan en varias competencias: Universidad Nacional, Los Andes, La Sabana y Rosario. Estas instituciones figuran en casi todos los listados de mejores resultados; además, cada uno de estos centros educativos destacó por su sede en la capital del país, con pocas excepciones regionales.

El rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Harold Castilla Devoz, señaló que uno de los retos del sector es descentralizar la calidad educativa, para que no se concentre únicamente en las grandes ciudades.

La universidad con peores resultados en Saber Pro

En el otro extremo del ranking, la Universidad Tecnológica del Chocó obtuvo los puntajes más bajos, con un promedio general de 116 puntos. Su peor desempeño fue en Razonamiento Cuantitativo, con 111,4 puntos, mientras que su mejor resultado se dio en Lectura Crítica, con 123,8 unidades.

En esta edición del examen, más de 2.000 estudiantes de la institución presentaron la prueba, lo que refleja la brecha de calidad que aún existe entre las diferentes universidades del país.