Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar posgrados: requisitos y proceso para aplicar

A través de su página web, el Icetex lanzó una serie de becas en alianza con la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (ESEIT), la cual forma parte de Planeta Formación y Universidades. Cada una de ellas está disponible para estudiar programas de pregrado y posgrado, ya sea de forma presencial en Bogotá o virtual. Además, cubren el 50%, 70% y 100% de los estudios.

La iniciativa busca impulsar la formación en sectores clave para la competitividad nacional como lo son Ingeniería Industrial, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Informática, Inteligencia Artificial, Big Data, Marketing Digital, Gerencia de Proyectos y Alta Gerencia.

“Lo que buscamos es empoderar y potenciar al profesional desde una escuela especializada en ingeniería e innovación. Estos son programas de alto nivel de empleabilidad y de impacto social como lo son las ingenierías", indicó Ferrán Catalayud, responsable de relacionamiento internacional de Planeta Formación y Universidades, en entrevista para Caracol Radio.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Para hacer parte de la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una edad entre los 21 y los 65 años . La línea del 100% recibe a personas entre los 16 y los 21 años.

. La línea del 100% recibe a personas entre los 16 y los 21 años. Puntaje global de las pruebas Saber 11 (aplica si se postula a un pregrado).

(aplica si se postula a un pregrado). Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en Colombia. Quienes aspiren a un programa de pregrado, deberán certificado su título de bachillerato.

reconocida por la autoridad competente en Colombia. Quienes aspiren a un programa de pregrado, deberán certificado su título de bachillerato. Contar con un promedio de notas de 3,8 (para la línea del 50%) o de 4,0% (para la línea del 70%).

(para la línea del 50%) (para la línea del 70%). Acreditar una experiencia profesional de mínimo 12 meses en áreas asociadas al posgrado que desea realizar (aplica para la línea del 50%).

en áreas asociadas al posgrado que desea realizar (aplica para la línea del 50%). Tener la admisión definitiva por parte de la universidad.

¿Cómo se distribuyen las becas?

En total, se entregarán 41 becas entre las tres líneas de crédito que brinda el Icetex con el ESEIT. Estos se distribuirán de la siguiente manera:

Crédito del 50%

Especialización en Alta Gerencia (presencial): 5

5 Especialización en Big Data y Analítica de Datos (presencial): 5

5 Especialización en Marketing Digital (presencial): 10

10 Especialización en Gerencia de Proyectos (virtual): 10

Crédito del 70%

Especialización en Big Data y Analítica de Datos (virtual): 3

Crédito del 100%

Ingeniería de Petróleo y Gas (presencial): 3

3 Publicidad y Mercadeo (presencial): 3

3 Administración de Empresas (presencial): 2

“Muchas veces hacen falta líderes que sean capaces de transformar los sectores; por lo tanto, buscamos hacer esa transición desde nuestros programas, ya que la transformación es uno de nuestros ejes fundamentales y es el poder que tienen muchas universidades", señala Catalayud.

¿Cómo puede aplicar para una de estas becas?

Para aplicar a las becas que ofrece el Icetex, los estudiantes deben presentar los siguientes documentos:

Admisión definitiva del Centro Docente (ESEIT).

Título universitario de pregrado o de bachiller (si se postula a un pregrado).

Certificado de notas de pregrado (si aplica a un posgrado).

Resultado pruebas Saber 11.

Documento de identidad.

Autorización padres de familia (si es menor de edad).

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Este proceso se lleva a cabo desde la página web del Icetex. Los interesados tienen plazo para realizar su postulación hasta las 5:00 de la tarde del 5 de septiembre (para la línea del 50% va hasta el 7 de septiembre a la misma hora).