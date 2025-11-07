Inicia Cumbre Celac en Santa Marta: agenda de cooperación y acuerdos que espera gobierno colombiano

Hoy inicia la IV cumbre Celac-UE en Santa Marta, con una agenda que incluye encuentros bilaterales y foros paralelos sobre energía limpia, educación, innovación comercio y desarrollo sostenible, con las que Colombia busca reforzar su papel como puente entre América Latina, el Caribe y Europa, fortalecer el liderazgo internacional y consolidar nuevas oportunidades de cooperación con el mundo.

Santa Marta recibirá a 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, entre los que resaltan el presidente de España Pedro Sánchez y el presidente brasileño Lula da Silva.

El evento se vio un poco afectado por la inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton, por lo que varios líderes que ya estaban confirmados, decidieron no asistir a este evento para evitar fricciones con los Estados Unidos.. Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea , Ursula Von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, aseguró que Colombia tiene todo listo para destacarse en su presidencia pro tempore de la Celac.

La llegada de los mandatarios comenzó este viernes, y aunque algunos aterrizarán en Santa Marta, otros llegarán al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, como los jefes de Estado, Pedro Sánchez y Lula da Silva, aterrizarán primero en Barranquilla, quienes serán trasladados en aeronaves militares o vuelos oficiales a la capital del Magdalena.

¿Cuál será la agenda?

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea propusieron establecer un acuerdo de cooperación en la cumbre que terminará el próximo lunes 10 de noviembre.

La canciller, Rosa Villavicencio, liderará la agenda birregional, que incluirá reuniones, foros y presentaciones para fortalecer también la participación ciudadana en las decisiones globales.