Santa Marta, primera ciudad del país en aplicar la Ley de Salud Mental

Santa Marta

Santa Marta vuelve a dar ejemplo a nivel nacional. La ciudad se convirtió en la primera de Colombia en cumplir la Ley 2460 de 2025, conocida como la Ley de Salud Mental, gracias a las acciones que impulsa la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello para fortalecer la atención emocional, la prevención del suicidio y la promoción del bienestar psicológico en la comunidad.

El anuncio se hizo durante el I Encuentro Territorial de Salud Mental con Enfoque de Género 500+, un espacio en el que expertos, instituciones y organizaciones sociales compartieron experiencias y avances sobre la aplicación de esta nueva ley. El escenario reunió a representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos, la Comisión Nacional de Políticas Públicas, universidades y colectivos locales.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra, explicó que el propósito es reducir los intentos de suicidio, el consumo de sustancias ilícitas, la violencia contra la mujer y los efectos del bullying en niños y jóvenes.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una Santa Marta que entiende que la salud mental es tan importante como la salud física. Cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados se sienten en la comunidad”, señaló.

Solo en lo que va del año, el eje de salud mental ha atendido a 1.037 estudiantes, 453 personas en centros itinerantes, 117 usuarios en el centro de escucha principal, ha realizado 100 brigadas comunitarias, capacitado a 51 personas en primeros auxilios psicológicos y atendido a 149 ciudadanos en distintos sectores.