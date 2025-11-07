Foro de la Sociedad Civil ALC–UE propone una nueva agenda de cooperación desde Santa Marta

Santa Marta

Organizaciones sociales de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se reunieron en Santa Marta para construir una nueva agenda de cooperación birregional, en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, antesala de la IV Cumbre CELAC–UE que se realizará en la capital del Magdalena.

El encuentro, encabezado por la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib; y Andrea Remes, del Foro Global de la Juventud, reunió a líderes sociales, mujeres activistas, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población LGBTQ+, en un espacio plural que buscó fortalecer la participación ciudadana en las decisiones globales.

Durante la apertura, la ministra Villavicencio hizo un llamado a transformar las relaciones birregionales en un verdadero ejercicio de corresponsabilidad. “Durante mucho tiempo, las relaciones entre nuestras regiones estuvieron marcadas por la asimetría. Pero el mundo ha cambiado. Hoy enfrentamos desafíos que no admiten respuestas unilaterales: el cambio climático, la desigualdad, las migraciones forzadas o la seguridad alimentaria. Ninguna sociedad, por fuerte que sea, puede resolverlos sola”, expresó.

El foro abordó temas como la justicia social, ambiental y económica, el papel de la sociedad civil en el seguimiento de las inversiones internacionales y la revisión del Pacto Birregional por los Cuidados. Además, las organizaciones acordaron elaborar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil, que será presentada a los jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre CELAC–UE.

“La política exterior no puede ser un ejercicio de élites. Debe abrirse a las voces que vienen de todos los sectores: de las mujeres que cuidan la vida, de los pueblos que defienden sus ríos y ecosistemas, de los jóvenes que imaginan un futuro sostenible”, añadió Villavicencio al cierre del evento, destacando el valor histórico de este diálogo birregional.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, resaltó la importancia de escuchar las voces de la sociedad civil como base para construir una cooperación más equilibrada y sostenible.

“Este foro demuestra que la cooperación entre Europa y América Latina no se trata solo de gobiernos, sino de pueblos que dialogan y proponen soluciones conjuntas. La participación activa de las organizaciones sociales es esencial para garantizar que nuestras alianzas respondan a las verdaderas necesidades de las comunidades”, afirmó.

Con su realización en Santa Marta, el Caribe colombiano se consolida como un punto clave para el encuentro entre regiones y la construcción de una cooperación internacional más justa, diversa y solidaria.