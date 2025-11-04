Cuenta atrás para el 19 de diciembre: cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra, esto pasará ese día

La cuenta regresiva para el 19 de diciembre ha comenzado. El misterioso cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar, reapareció tras su peligroso paso cerca del Sol e inicia la fase final de su acercamiento a la Tierra. Astrónomos de todo el mundo se movilizan para no perderse ningún detalle de este evento único, que culminará en pocos días.

El Dr. Qicheng Zhang, del Observatorio Lowell, fue el primero en capturar su retorno con el poderoso Telescopio Discovery. “El cometa interestelar 3I/ATLAS ya es visible en el crepúsculo matutino incluso con telescopios pequeños”, confirmó el Dr. Zhang. Su reaparición viene con una sorpresa: el objeto es ahora significativamente más brillante de lo que era antes de ocultarse tras el Sol el pasado octubre.

Esto desconcertó a lo científicos sobre 3I/ATLAS

Mientras estuvo oculto de nuestra vista, realizando su máximo acercamiento al Sol (perihelio) el 31 de octubre, el cometa experimentó una transformación radical. No solo incrementó su brillo al doble de la tasa normal esperada, sino que también desarrolló un misterioso tono azulado.

El Dr. Matthew Genge, experto del Imperial College London, explicó al medio británico Daily Mail el proceso: “Es como encender una tetera. Su superficie se calienta y el hielo se convierte en gas”. Sin embargo, en este caso, la intensidad sugiere que se están liberando grandes cantidades de gas desde su interior. El color azul es una pista clave que confirma que son estos gases, y no solo el polvo superficial, los responsables del dramático aumento de brillo.

¿Qué hace tan especial a 3I/ATLAS?

Lo que hace tan especial al cometa 3I/ATLAS es su origen. No orbita nuestro Sol, sino que es un viajero interestelar que lleva milenios surcando el vacío entre estrellas. Este trayecto lo ha marcado: su superficie posee una corteza gruesa e irradiada, cocinada por la exposición constante a radiación gamma durante su largo viaje. Esta corteza es la culpable de que esté liberando niveles inusuales de dióxido de carbono (CO2).

La Profesora Marina Galand, también del Imperial College London, señala que el verdadero interés científico comienza ahora: “Tras el perihelio, se ha revelado una capa más profunda del cometa. Será fascinante ver cómo cambia la composición de sus gases mientras se aleja del Sol”.

¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre?

La naturaleza inusual del cometa ha avivado teorías en internet, pero los científicos son contundentes. El Dr. Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, afirma: “Creemos que es un cometa porque se ve y actúa exactamente como uno, solo que más rápido debido a su enorme velocidad".

El Dr. Genge fue más allá, descartando con humor la idea de que sea una nave alienígena: “Los alienígenas estarían locos de usar un cometa como nave. Su masa haría imposible maniobrar y cualquier motor calentaría el hielo, creando una cola de gas que los delataría por completo“.

¿Qué pasara el 19 de diciembre con 3I/ATLAS?

La cuenta atrás para el 19 de diciembre marca un hito en la astronomía moderna. Aunque el cometa no será visible a simple vista, su observación con telescopios permitirá estudiar por primera vez la composición de un cuerpo celeste que, con toda probabilidad, no volveremos a ver jamás.

El cometa pasará a su distancia más cercana a la Tierra, situándose a aproximadamente 270 millones de kilómetros (1.8 unidades astronómicas). Es importante destacar que no representa ninguna amenaza para nuestro planeta.

Los telescopios terrestres y espaciales, incluyendo posiblemente el Hubble y el Webb, podrán caracterizar al 3I/ATLAS con gran detalle. Se buscará determinar si su comportamiento anómalo (como una aceleración no gravitacional y una cola inusual detectada en otras fechas) se debe a procesos naturales o si, como especulan algunos científicos como Avi Loeb, el objeto podría ser de origen tecnológico/artificial.

