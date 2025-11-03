Astrónomos captan señales de radio de un cometa que llegará a la tierra en 71 años

Un equipo de astrónomos logró interceptar y decodificar las emisiones de radio del cometa 12P/Pons-Brooks, un cuerpo celeste que se acerca a la Tierra en su ciclo orbital de 71 años. Esta detección, sin precedentes, no solo confirma la alta actividad del cometa, sino que también ha permitido identificar, por primera vez a esta distancia, la presencia de moléculas clave para entender los orígenes de nuestro sistema solar.

La investigación, liderada por el Observatorio Astronómico de Shanghái y publicada recientemente en la prestigiosa revista Astronomy & Astrophysics, se valió del poderoso Radiotelescopio Tianma para escuchar al cometa durante sus frecuentes y enigmáticos estallidos de actividad.

¿Qué revelan las señales de radio?

Los cometas son como cápsulas del tiempo congeladas, restos de la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años. Cuando se aproximan al Sol, el calor libera sus hielos, creando sus características colas y, a veces, desatando violentas explosiones. Escuchar las señales de radio que emiten durante este proceso es como leer un libro de historia cósmica.

El equipo científico sintonizó el cometa 12P/Pons-Brooks en dos “estaciones” diferentes. En una de ellas, captaron la firma inequívoca del hidroxilo (OH), un subproducto directo del vapor de agua. Este dato les permitió calcular que, cuando el cometa se encuentra a una distancia similar a la que hay entre la Tierra y el Sol, es capaz de liberar más de 5 toneladas de agua por segundo, una tasa de producción que supera a la de la mayoría de cometas de periodo corto.

Pero el descubrimiento más revolucionario llegó en otra frecuencia. Por primera vez, los astrónomos detectaron con alta confianza moléculas de amoníaco (NH₃) en un cometa de tipo Halley mediante ondas de radio. Este hallazgo marca un hito, ya que es la detección más lejana de este compuesto en un cometa usando esta técnica. Lo más intrigante es que la abundancia de amoníaco en el 12P es excepcionalmente alta.

¿Y esto qué significa?

¿Qué significa este exceso de amoníaco? Los científicos proponen una teoría fascinante. El amoníaco se sublima, pasa de hielo a gas, a una temperatura relativamente baja. En cometas antiguos como el 12P/Pons-Brooks, que han pasado cerca del Sol en numerosas ocasiones, los hielos más volátiles como el monóxido de carbono (CO) podrían hab agotado en sus capas superficiales.

Sin embargo, el amoníaco, que se activa con un poco más de calor, podría estar acumulado en bolsillos bajo la superficie. Cuando la energía solar penetra lo suficiente, estos depósitos de amoníaco se vaporizan bruscamente, provocando los potentes estallidos que han caracterizado al cometa desde su descubrimiento en 1812. Es decir, el 12P no es un cometa estable, sino uno con "fiebre" interna, que estornuda violentamente chorros de gas y polvo cada cierto tiempo.

¿Cuándo volverá a pasar el cometa?

Para el ciudadano común, más allá del impresionante avance científico, este descubrimiento añade un contexto profundo a un evento astronómico futuro. El cometa 12P/Pons-Brooks completará su viaje de 71 años y hará su máximo acercamiento a la Tierra en el año 2095.

Gracias a estas observaciones, cuando nuestros hijos o nietos vean el cometa cruzar el cielo a finales de este siglo, no solo estarán presenciando un espectáculo visual. Sabrán que es un mundo helado y dinámico, cargado con los ingredientes primordiales de la vida, como el agua y el nitrógeno (presente en el amoníaco), y que su viaje periódico es una ventana directa a los orígenes de nuestro hogar en el cosmos.