Nuevo cometa C/2025 R2 SWAN tendrá máximo acercamiento a la tierra en octubre ¿Cuándo y cómo verlo?

Este cometa, llamado C/2025 R2 SWAN, se juntará con los meteoros Oriónidas y será visible desde la tierra cuando llegue a su punto de máximo acercamiento. Este cuerpo espacial, se trataría de un cometa de órbita larga, pues se estima que su periodo orbital, sería de más de 20.000 años.

Además, se trataría de una masa no periódica, es decir, que no regresa constantemente el sistema solar. Sin embargo, no sería la primera vez que cruza dicho sistema planetario, y, por tanto, tendría una alta probabilidad de sobrevivir el viaje.

Actualmente, este cometa puede ser observado con binoculares y fotografiado con cámaras que tengan objetivos de 200 mm, además, es visible desde ambos hemisferios del planeta, por otro lado, los expertos aseguran que desde el hemisferio sur, se puede tener una mejor vista. Y, el mejor momento del día para hacerlo, sería justo después del atardecer, observando el horizonte oeste-suroeste.

¿Cuándo y cómo ver el cometa C/2025 R2 SWAN?

A pesar de que el cometa ha sido visible desde el 10 de septiembre, y lo será hasta al 1 de noviembre, el mejor momento para observarlo será el día 20 de octubre, pues aquí, encontrará su punto más alto sobre el horizonte y aún será lo suficientemente brillante para ser visto.

Este puede ser visto por medio de unos prismáticos o un pequeño telescopio, y se verá como una débil mancha difusa con cola corta, que medirá cerca de unos dos diámetros lunares, dirigiéndose en la dirección opuesta al Sol. Su distancia de la Tierra, será de 0.26 Unidades Astronómicas, por lo que si sobrevive su viaje hasta este punto, podría ser un gran objetivo para astrónomos y astrofotógrafos

Según diferentes predicciones realizadas por los expertos, podría tener un brillo hasta de una categoría 4, por lo que sería visible a simple vista en cielos oscuros. Sin embargo, aseguran que al tratarse de un cometa, su comportamiento es ciertamente impredecible.

¿Qué día se despedirá el cometa C/2025 R2 SWAN?

El C/2025 R2 SWAN, se despedirá el día 3 de noviembre, cuando finalmente cruzará el ecuador hacia el norte y se dirigirá al exterior del sistema solar. Siendo este su último pasó por los cielos hasta que regrese nuevamente dentro de otros 20.000 años.

¿Por qué se llama C/2025 R2 SWAN?

El nombre de este cometa, se debe a su descubrimiento, pues el día 11 de septiembre, el astrónomo aficionado originario de Ucrania, Vladimir Bezugly, realizó el hallazgo, usando un instrumento llamado Solar Wind Anisotropies (SWAN). Pues mientras realizaba su observación, notó el movimiento del cometa en el campo de visión del instrumento.

Sin embargo, a pesar de que las imágenes eran excelentes, el ucraniano debió contactarse con Martin Mašek, del Instituto de Física de la Academia Checa de Ciencias, quién desde Chile, confirmó al descubrimiento, además de resaltar que es uno de los cometas más brillantes que se han detectado por medio del instrumento SWAN.

