Cambios inesperados del cometa 3I/ATLAS: ¿Cada vez más inexplicable? Esto dicen los científicos

Hace algunos meses, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), anunció mediante un comunicado que se había encontrado un objeto que viajaba a través del espacio a gran velocidad, y que se dirigía hacia el sistema solar, se trataba del cometa 3I/ATLAS. En un principio, se aseguró que este no significaba ningún riesgo para el planeta Tierra, sin embargo, sus comportamientos y características inusuales, despertaron las alarmas.

A pesar de que este cometa había sido catalogado como inofensivo, en semanas recientes, este fue incluido dentro de la lista de amenazas espaciales monitoreadas por la ONU, siendo el primer cometa en la historia que entra allí. Y, además, la NASA activó sus sistemas de defensa.

Lea también: ¿Es el cometa 3I/Atlas una nave espacial?: esto dice la IA sobre el objeto interestelar

El enigma del cometa 3I/ATLAS

Esto se dio, luego de que los científicos notaran que el objeto presentaba comportamientos muy inusuales, y que no seguían las predicciones realizadas. En conjunto con esto, con el paso de los días, se fueron revelando características que desconcertaban cada vez más a los científicos. Por ejemplo, la estructura que no seguía los estándares de los cometas, sus trayectorias cambiantes e impredecibles, y la composición química del objeto, fueron algunas de las razones que convirtieron este objeto en todo un enigma astronómico.

Además de esto, los científicos habían revelado recientemente que el objeto se encontraba liberando un “chorro gris”, que se trataría de un gas compuesto por níquel, hierro y agua. Lo que establecería una reacción de níquel-carbonilo, que, según los científicos, solo se podía lograr de manera controlada en procesos industriales en la tierra.

Le podría interesar: El cometa 3I/ATLAS estaría expulsando un material que desconcierta a los científicos ¿De qué trata?

Cambios inesperados del cometa

Sin embargo, tanto expertos como aficionados de la astronomía, se encontraban a la expectativa de lo que sucedería con el paso de los días, pues según la trayectoria, en la última semana del mes de octubre, el cometa se encontraría en su punto más cercano al Sol, por lo que la radiación solar, podría generar importantes cambios en el cuerpo.

Pues bien, debido a esto, el Observatorio del Teide recientemente anunció que el cometa habría mutado debido a la radiación solar y esto habría resuelto diferentes preguntas, por lo menos de su aspecto, pues la cola que presentaba, que era lo contrario a la de los cometas, se habría replegado y formado una nueva cola clásica en dirección contraria al sol, tal como lo indican las leyes físicas.

Por otro lado, los científicos David Jewitt y Jane Luu, han analizado una aparente pérdida de masa por parte del cometa, lo que revelaría información clave sobre su composición. Pues, según los expertos, su interior tendría cantidades importantes de dióxido de carbono (CO2), que estaría actuando como compuesto volátil, que causaría la perdida de masa debido a desintegración.

Le podría interesar: Agencia espacial rompe el silencio sobre 3I/ATLAS: revelan imágenes del “cometa” cerca de Marte

Posible origen del 3I/ATLAS

Debido a esto, la ciencia ha establecido que el origen de este cometa podría ser natural, sin embargo, no se ha descartado que, debido a sus trayectorias y su comportamiento inusual, se pudiera tratar de un objeto creado artificialmente.

Otras noticias: Científico de Harvard cree que cometa 3I/ATLAS sería responsable de una señal recibida hace 48 años