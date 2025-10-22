Tercera persona con brazalete del INPEC capturada esta semana por robo en el sur de Bogotá

Imagen de referencia de arma de fuego y funcionario del Inpec. Fotos: Getty Images / (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

Uniformados de la estación de Policía de Bosa capturaron a un hombre que había asaltado un establecimiento comercial con un arma cortopunzante en el sector de El Tropezón, en el sur de Bogotá.

Según el reporte de las autoridades, los agentes fueron alertados por la central de radio sobre un posible robo y, al llegar al sitio, encontraron a varias personas reteniendo y golpeando al presunto ladrón. De acuerdo con los testigos, el hombre había ingresado al local acompañado de otros sujetos y, bajo amenaza con armas blancas, hurtó varios artículos tecnológicos.

Al requisarlo, los policías hallaron en su poder los objetos robados, avaluados en aproximadamente un millón de pesos.

Portaba brazalete electrónico del INPEC.

Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron que el capturado, de 28 años, portaba una tobillera electrónica del INPEC. El hombre cumplía una condena con prisión domiciliaria por el delito de hurto, pero reincidió en el mismo crimen.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder nuevamente por hurto. Esta captura se suma a otras dos ocurridas esta semana en Bogotá, en las que también estaban involucradas personas con brazalete de vigilancia del INPEC.