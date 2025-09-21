Capturan a cinco delincuentes tras violento robo en droguería al norte de Bogotá

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, logró la captura de cinco delincuentes señalados de cometer un violento robo a una droguería de cadena ubicada en la calle 108 con carrera 15, al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió el 29 de agosto y, tras semanas de investigación, las autoridades ubicaron a los responsables. La detención se produjo en flagrancia en la Carrera Séptima con calle 52.

Investigación e inteligencia conjunta

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que desde que se registró el robo se inició una investigación apoyada en la cooperación de las jefaturas de seguridad de Colsubsidio y Cruz Verde, que entregaron información clave como imágenes y reportes de casos similares.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, señaló: “Este es el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura”.

Otros delitos atribuidos a la banda

De acuerdo con la Policía, los cinco capturados no solo serían responsables del robo en la droguería, sino también de hechos similares registrados en varias localidades de Bogotá:

Teusaquillo

Chapinero

Kennedy

Usaquén

Contexto de seguridad en Bogotá

Aunque este caso generó gran preocupación, la Secretaría de Seguridad informó que los hurtos a comercios han disminuido en la ciudad. En lo corrido de 2025, las denuncias por este delito presentan una reducción del 25 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho delictivo sea reportado de inmediato a la Línea 123.