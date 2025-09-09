Hurto en Bogotá cae a su nivel más bajo en ocho años: Reducción en comercios, residencias y bancos

Bogotá alcanzó cifras históricas en la reducción de delitos de hurto. Entre enero y agosto de 2025, las denuncias por robos a comercios, residencias y entidades financieras registraron sus niveles más bajos en los últimos ocho años, al igual que el hurto de automotores, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad.

De acuerdo con el Distrito, los resultados obedecen al refuerzo de patrullajes en zonas críticas, la integración de cámaras privadas a la red de seguridad pública, la desarticulación de bandas criminales y el trabajo conjunto con la ciudadanía. “El trabajo no ha terminado. Seguiremos identificando riesgos y amenazas para superarlos”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Comercios y residencias

El hurto a comercios cayó 25 % frente a 2024, con 5.872 denuncias, la cifra más baja desde 2018. Las autoridades atribuyen la reducción a planes como Distritos Seguros, el Plan Gourmet y la acción de grupos motorizados GEMA. Entre los golpes al crimen destacan la caída de Los Mercantes y Los Kubelcos, dedicados a robos en supermercados y obras de construcción.

En cuanto a residencias, se reportaron 3.992 denuncias, un 7 % menos que en 2024. Uno de los casos más relevantes fue la captura de Los Pasadena, que operaban en varias localidades infiltrándose como vigilantes para ingresar a viviendas y robar objetos de valor.

Bancos y automotores

El hurto a entidades financieras llegó a su mínimo histórico con solo 4 casos en 2025, frente a más de 30 en años anteriores. En Suba, un intento de asalto fue frustrado con la reacción policial y el apoyo del helicóptero Halcón.

En el caso de los automotores, se denunciaron 2.031 robos, la cifra más baja desde 2018 si se excluye 2020, un año atípico por la pandemia. La Policía desarticuló a Los Platino, responsables de al menos 14 hurtos violentos, y decomisó 150 motores robados en operativos en el barrio Siete de Agosto.

