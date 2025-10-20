Policía de Bogotá frustró robo de más de 50 celulares avaluados en cerca de $100 millones de pesos

Bogotá D.C

Uniformados de la Estación de Policía de Los Mártires emprendieron una persecución en el sector de La Favorita , en el centro de Bogotá, para frustrar el robo de 50 celulares y 89 datáfonos avaluados en cerca de $100 millones de pesos.

Tras recibir un reporte de la central de radio sobre el robo de estos dispositivos, las autoridades ubicaron el vehículo tipo taxi en el que se encontraban los tres delincuentes.

“ Gracias a la denuncia ciudadana y labores de búsqueda, nos permitió ubicar mediante seguimiento satelital el vehículo en el que era transportada esta mercancía. En el procedimiento fue desplegado un plan candado, logrando interceptar un vehículo tipo taxi y gracias a la oportuna reacción de los uniformados, logramos la captura de estos hombres”, aseguró el Teniente Coronel, Edward Vargas, Comandante de la Estación de Policía de Los Mártires.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto. De acuerdo con los reportes de las autoridades, estas personas presentaban antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales y estafa.

En lo que va de este 2025, la Estación de Policía Los Mártires ha logrado una reducción del 67% en el hurto a comercio , lo que representa 496 casos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Además, ha efectuado la captura de 589 personas por diversos delitos y la incautación de 24 armas de fuego.