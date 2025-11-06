Bombero desapareció en río Blanco, Cundinamarca durante búsqueda de niña arrastrada por la corriente

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó que durante las labores de búsqueda de la menor desaparecida, Shairin Tovar Quintero, de 11 años, quien presuntamente fue arrastrada por la corriente el pasado 3 de noviembre, se presentó un incidente similar en el río Blanco, en jurisdicción del municipio de El Colegio.

En medio de las operaciones, el subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático, también fue arrastrado por la corriente del afluente mientras adelantaba maniobras en la zona.

Las autoridades mantienen los trabajos de búsqueda con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de socorro de Cundinamarca y del Meta, con el propósito de encontrar al rescatista desaparecido lo más pronto posible.

El delegado departamental de Bomberos, capitán Álvaro Farfán, aseguró que se están adelantando todas las acciones necesarias y manifestó la solidaridad de la institución con la familia y los compañeros del subteniente Rozo.

¿Qué dicen desde la Gobernación de Cundinamarca?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, por medio de su cuenta de X confirmó que continúan las labores de búsqueda de la niña Shairin Tovar Quintero y del bombero del municipio de El Colegio, desaparecido esta mañana durante las operaciones en el río Blanco, en Gutiérrez.

Asimismo, señaló que en el operativo participan 38 unidades de Bomberos, Ponalsar, la Defensa Civil y el Ejército Nacional bajo coordinación del PMU en la zona.

"En la mañana de hoy, en el marco de estas labores, un bombero del municipio de El Colegio, perteneciente al grupo de rescate acuático, se reportó como desaparecido tras realizar una inmersión en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, municipio de Gutiérrez. De manera inmediata se iniciaron las labores de búsqueda de este voluntario. Esperamos en las próximas horas lograr su rescate“, afirmó.

En este punto, se encuentra instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por el alcalde municipal, con el apoyo del comandante del incidente, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Ubaque, quienes se encuentran articulando diferentes acciones de búsqueda y rescate para dar rápidamente con el paradero del voluntario y de la menor.

