Familia confirma que restos óseos hallados son de Eileen Páez, menor desaparecida en el Tolima

En un amplio radio de acción se realiza la búsqueda de la niña Eileen Páez en zona rural del municipio de Roncesvalles, Tolima

Caracol Radio confirmó que los restos óseos encontrados en el municipio de Roncesvalles son de Eileen Páez, menor de dos años que fue declarada como desaparecida en el mes de abril del año 2024.

Precisamente, la familia paterna reveló que Medicina Legal a través de la fiscal que lleva el caso, ratificó lo que se sospechaba, a la menor que sufría de violencia y maltrato le quitaron la vida.

Fotografía de la niña Eileen Páez, desaparecida en la población de Roncesvalles, Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, Sonia Rodríguez, abuela paterna de la menor, aseguró que la fiscal del caso le confirmó a la familia que los restos óseos ubicados afínales del mes de octubre del año 2024 en zona rural del municipio de Roncesvalles, sur del Tolima, justo en el área donde se perdió el rastro de la niña Eileen Páez corresponden a la pequeña que a la fecha de desaparecida tenía dos años.

“Estamos esperando que nos entreguen los restos de la niña, eso es lo que necesitamos y que se haga justicia, la madre está libre. Siempre a ella se le pidió que dejara la niña y mire las consecuencias. Yo pedí ayuda a la Fiscalía y al ICBF para evitar que se llevaran la niña y mire lo que sucedió”, dijo Sonia Rodríguez.

En la actualidad el padrastro de la menor, Bryan Stiven Lozano se encuentra recluido en un centro carcelario, mientras que la madre de Eileen Páez, Adriana Paz está con la medida de presión domiciliaria. Los dos fueron detenidos por la desaparición forzada de la menor de 2 años.

La abuela paterna hizo un llamado para que se haga justicia y para que les entreguen los restos para brindarle cristiana sepultura “después de lo que sucedió fui y les dije, mire lo que pasó, ahora se lavan las manos, siento yo que la mamá es responsable, no quiso que nos entregaran la niña peses a que la estaban maltratando”.

Finalmente, Sonia Rodríguez, reiteró su llamado a la Gobernación del Tolima y a las autoridades para que todo se resuelva pronto y se haga justicia “Que esto no quede impune, que se resuelva pronto, yo les pido que no quede en el olvido, que paguen los culpables de lo que pasó”.