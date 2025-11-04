Continúa la búsqueda de una niña de 11 años desaparecida en creciente de río en Cundinamarca

Gutiérrez, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que las autoridades reanudaron las labores de búsqueda de una menor de 11 años desaparecida tras ser arrastrada por la creciente súbita del río Blanco en el municipio de Gutiérrez, al sur del departamento, el pasado lunes festivo 3 de noviembre.

Según el gobernador, la menor jugaba con otra niña en cercanías del río cuando fueron arrastradas por el cauce. Una de ellas pudo ser rescatada poco después gracias a la rápida acción de la comunidad.

“Una de las niñas, tanto familiares como comunidad, lograron rescatarla, ahora estamos en búsqueda de la otra menor”, indicó Rey.

El grupo de Bomberos de Cundinamarca coordina la búsqueda de la otra menor, con el apoyo de unas 50 unidades de bomberos de los municipios de Ubaque, Fómeque y Guayabetal, al igual que con equipos operativos de Gutiérrez. Estos equipos realizan un monitoreo constante del río.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.



Gracias a la rápida reacción de la… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 4, 2025

“Un terreno complejo”

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador Rey señaló que la zona por donde buscan a la menor “es un terreno bastante complejo, difícil, en medio de un cañón, que dificulta las labores de búsqueda”.

Sin embargo, dijo que continuarán con las labores y que esperan obtener buenas noticias sobre el paradero de la menor a lo largo del día. Rey agradeció a los organismos de socorro por sus esfuerzos.

Además de las autoridades y los equipos especializados, cuyos rescatistas emplean drones, embarcaciones livianas, sistemas de iluminación y diversos elementos para dar con la menor, vecinos recorren las orillas del río, siguiendo la petición del alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña.

“Ayer, una niña fue arrastrada por la corriente del río en el sector del puente de Riochiquito. Hacemos un llamado solidario a todos los ciudadanos, cuerpos de socorro y voluntarios para unirse a las labores de búsqueda. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial“, afirmó Acuña.