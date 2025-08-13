Buscan a Ayelen Sofía Páez, joven de 19 años desaparecida en Bogotá desde el 9 de agosto
¿La ha visto? La Policía Metropolitana de Bogotá activó el protocolo de búsqueda para la menor.
Familiares, conocidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, reportaron y activaron la búsqueda de Ayelen Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que fue vista por última vez el pasado sábado 9 de agosto a las 5:00 p.m. en la localidad de Chapinero, frente a las instalaciones de Caracol Radio.
Buscan a Ayelen Sofía Páez Oliveros
De acuerdo con la información suministrada por familiares en conjunto con la Policía Nacional, estas son las características de la menor:
- Vestimenta: Chaqueta negra, jean azul, zapatillas y bolso negro
- Estatura: 1.47 cm
- Contextura: delgada
- Color de piel: blanca
- Cabello: tinturado de rayos rubio
- Ojos: color miel
Llamado a la comunidad
Las autoridades piden cualquier información que tenga la comunidad y permita dar con el paradero a la menor de 16 años puede comunicarse al teléfono: 305 768 4645 o al correo Karina.galeano@correo.policia.gov.co