Buscan a Ayelen Sofía Páez, joven de 19 años desaparecida en Bogotá desde el 9 de agosto

¿La ha visto? La Policía Metropolitana de Bogotá activó el protocolo de búsqueda para la menor.

Daniela Puerto

Familiares, conocidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, reportaron y activaron la búsqueda de Ayelen Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que fue vista por última vez el pasado sábado 9 de agosto a las 5:00 p.m. en la localidad de Chapinero, frente a las instalaciones de Caracol Radio.

De acuerdo con la información suministrada por familiares en conjunto con la Policía Nacional, estas son las características de la menor:

  • Vestimenta: Chaqueta negra, jean azul, zapatillas y bolso negro
  • Estatura: 1.47 cm
  • Contextura: delgada
  • Color de piel: blanca
  • Cabello: tinturado de rayos rubio
  • Ojos: color miel

Llamado a la comunidad

Las autoridades piden cualquier información que tenga la comunidad y permita dar con el paradero a la menor de 16 años puede comunicarse al teléfono: 305 768 4645 o al correo Karina.galeano@correo.policia.gov.co

Desaparecido : Ayelen Sofía Páez

