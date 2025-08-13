Buscan a Ayelen Sofía Páez, joven de 19 años desaparecida en Bogotá desde el 9 de agosto

Familiares, conocidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, reportaron y activaron la búsqueda de Ayelen Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que fue vista por última vez el pasado sábado 9 de agosto a las 5:00 p.m. en la localidad de Chapinero, frente a las instalaciones de Caracol Radio.

Buscan a Ayelen Sofía Páez Oliveros

De acuerdo con la información suministrada por familiares en conjunto con la Policía Nacional, estas son las características de la menor:

Vestimenta: Chaqueta negra, jean azul, zapatillas y bolso negro

Chaqueta negra, jean azul, zapatillas y bolso negro Estatura: 1.47 cm

1.47 cm Contextura: delgada

delgada Color de piel: blanca

blanca Cabello: tinturado de rayos rubio

tinturado de rayos rubio Ojos: color miel

Llamado a la comunidad

Las autoridades piden cualquier información que tenga la comunidad y permita dar con el paradero a la menor de 16 años puede comunicarse al teléfono: 305 768 4645 o al correo Karina.galeano@correo.policia.gov.co