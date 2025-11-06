Una joven de 19 años está desaparecida en Venecia, autoridades intensificaron su búsqueda

Venecia, Antioquia

Las autoridades y la comunidad del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia, mantienen activa una intensa búsqueda para dar con el paradero de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años que fue vista por última vez el sábado 1 de noviembre en el casco urbano del municipio.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y el CTI de Andes, Emiliana vestía una falda azul celeste tipo jean, blusa blanca y tenis color café al momento de su desaparición. Su familia reportó el caso tras notar que no regresó a casa luego de una breve salida con amigos en horas de la noche.

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Venecia activaron la ruta de búsqueda para personas desaparecidas, mientras que cinco unidades del Cuerpo de Bomberos realizan recorridos en diferentes zonas rurales del municipio. Hasta el momento, no se ha obtenido información que permita ubicar a la joven.

La Fiscalía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a encontrar a Emiliana. Quienes tengan información pueden comunicarse con la Unidad de Policía Judicial del CTI de Andes al número (604) 590 3108, extensión 40071, o al correo busqueda_antioquia@gov.co.

En las últimas horas, familiares, amigos y vecinos han realizado velatones y concentraciones en distintos puntos del municipio, pidiendo por el pronto regreso de Emiliana. La comunidad insiste en mantener activa la solidaridad y el apoyo para que la joven pueda ser hallada sana y salva.