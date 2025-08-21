Interpol emite circular amarilla por la búsqueda de Ayelen Sofía Páez desaparecida en Bogotá

Bogotá D.C

La desaparición de la niña de 16 años Ayelen Sofía Páez Oliveros desde el pasado 9 de agosto en Bogotá, prendió las alarmas de las autoridades internacionales. La Interpol emitió una circular amarilla para ayudar en la búsqueda de la menor.

Cerca de la calle 67 con 7 fue vista por última vez Ayelen, vestida con una chaqueta negra, un jean, unos zapatos blancos con negro y un bolso negro.

“Salió a comprar algo como siempre lo hacía. Pasaron las 6, 7, 8 de la noche y no llegaba. Salimos a buscarla por todo alrededor, salimos por todos lados y no la encontramos”, aseguró la madre de Ayelen.

De acuerdo con la madre, estuvo todo el día con su hija en la casa estudiando porque al siguiente día presentaba las pruebas Icfes.

Imágenes de las cámaras de seguridad del sector, conocidas por la familia, muestran que Ayelen baja por toda la calle 67. Sin embargo, 12 días después se desconoce dónde pueda estar.

La familia de la menor asegura que la partida de la hermana de Ayelen al exterior, pudo provocar en la menor una depresión . Pero nunca esperaron que esto sucediera.

“Ella venía con una depresión leve que venía en tratamiento con psicología que inclusive ella estaba tomando su medicamento, ya se sentía mucho mejor pero nunca manifestó querer irse de la casa”, aseguró la madre.

Por las calles de la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, pegaron afiches con la descripción de Ayelen para que cualquier persona con información la pueda dar a las autoridades.

Desde hace 12 días, la familia de la menor no ha recibido información nueva y piden que la investigación sea más intensa.

La desaparición de Ayelen se suma a la de la niña de 10 años en Cajicá, Valeria Afanador que también es buscada bajo circular amarilla de la Interpol.

Cifras de desaparición en Bogotá

El concejal David Saavedra advirtió que la capital no puede normalizar las desapariciones y exigió explicaciones a la Secretaría de Seguridad.

“No es aceptable que, en una ciudad como Bogotá, haya familias que no reciben respuestas ni acompañamiento en los momentos más difíciles. Cada día que pasa sin acción, se pierde la oportunidad de salvar vidas y encontrar a nuestros desaparecidos”, afirmó el concejal.