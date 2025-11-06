Bogotá es la primera ciudad de América Latina en emitir un bono verde para proyectos ambientales

Bogotá es la primera ciudad de América Latina en emitir un bono verde, el cual financiará proyectos ambientales y de movilidad sostenible.

El alcalde anunció la emisión del primer bono verde internacional, el cual tendrá una inversión de 600 millones de dólares, lo cual equivale a 2.3 billones de pesos colombianos.

Por medio de este mecanismo financiero innovador será posible la inversión exclusiva en proyectos sostenibles.

El proceso, liderado por la Secretaría de Hacienda, contó con el acompañamiento de BNP Paribas y Goldman Sachs, además del respaldo de la CAF y el Banco Mundial, a través del IFC.

Según la banca internacional, se trata del bono verde más grande emitido en las Américas y el primero con una destinación 100 % ambiental.

Los recursos obtenidos se invertirán en movilidad sostenible, como la expansión del Metro de Bogotá, la renovación de flota eléctrica, y proyectos de restauración y conservación de ecosistemas estratégicos como Chingaza, Sumapaz y las cuencas del río Bogotá y Tunjuelo.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que este logro es resultado del trabajo de varias administraciones y del compromiso de la ciudad por enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas del suroccidente como Bosa y Apogeo, donde se adelantarán nuevas intervenciones urbanas y ambientales.

Además, el alcalde destacó que Bogotá fue galardonada con el premio internacional Earthshot, entregado en Río de Janeiro, que reconoce sus avances en sostenibilidad urbana.

Gracias a este reconocimiento, la capital recibirá un millón de libras esterlinas para continuar financiando proyectos ambientales que contribuyan a que la ciudad respire un mejor aire.

Le puede interesar: Discoteca Before Club en Bogotá, señala que las autoridades no les han pedido los videos de seguridad