Tragedia en Bogotá: dos jóvenes de 16 años fueron asesinados el mismo día ¿Qué se sabe?

Bogotá D.C

En las últimas horas se conoció que dos jóvenes de 16 años fueron asesinados en el sur de Bogotá, los dos casos en hechos aislados.

De acuerdo con el reporte de la Policía, en horas de la noche del miércoles 5 de noviembre, un joven es asesinado con un arma cortopunzante en la localidad de San Cristóbal.

Fueron los vecinos de la localidad quienes alertaron a las autoridades del joven de 16 años que estaba tendido en plena vía pública, por lo que la patrulla llegó y evidenció la escena.

“Se encuentra a una persona al parecer con una herida en el pecho. Esta persona desafortunadamente, la verificarle los signos vitales no los presenta y no alcanza a ser trasladada”, aseguró el Teniente Coronel, Edward Vargas, Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho, revisando cámaras de seguridad del sector y recogiendo testimonios de las personas para identificar al responsable del crimen.

Otro joven asesinado en Ciudad Bolívar

El otro crimen contra un joven de 16 años se presentó ese mismo día cerca de las 6 de la tarde en la localidad de Ciudad Bolívar . El menor identificado como Andrés David Vargas murió por la gravedad de las heridas de un arma de fuego.

De acuerdo con la versión de la familia, el joven se encontraba en su casa en el barrio Jerusalén Potosí, pero lo llaman unos amigos para que salga de su vivienda.

“El muchacho se encontraba en la casa con la hermana. Los amigos lo mandaron a llamar para que saliera, el muchacho salió y a los 15 minutos baja la hermana y encuentra al muchacho en el piso abaleado. Le propinaron 4 disparos en la cabeza y 2 en el pecho”, indicó Wilfredo Vargas, tío del menor.

El joven fue trasladado por las autoridades al Hospital de Meissen , sin embargo debido a la gravedad de las heridas fallece en ese centro médico.

La familia pide ayuda de las autoridades para que se identifiquen a los responsables de este hecho y se haga justicia.