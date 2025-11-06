Jornada de protestas en Bogotá en contra del aborto

Bogotá

En medio de la noche del miércoles, varios colectivos ciudadanos que aseguran estar en defensa de la vida y la familia que llegaron hasta la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025) y allí cuestionaron el enfoque del evento, señalando que detrás del discurso de “salud reproductiva” se estaría promoviendo la expansión del aborto químico y quirúrgico, así como políticas de reducción de la natalidad en el país.

El abogado David Cote fue uno de los que convocó a esta protesta y aseguró que “Nos hablan de salud reproductiva, pero lo que traen es una agenda para promover clínicas de género y el aborto como negocio. Incluso crearon una mesa de fe y religión para manipular nuestras creencias. Quieren meterse hasta en nuestras iglesias”, denunció David Cote, advirtiendo que detrás del discurso de equidad se esconde un proyecto para reducir drásticamente la natalidad en Colombia.

Cote advirtió que la creación de una “mesa de fe y religión” dentro del evento busca influir en comunidades creyentes para legitimar estas prácticas, lo que considera una forma de intervención ideológica en espacios espirituales y comunitarios. Además, señaló que Colombia enfrenta actualmente una caída histórica en la natalidad.

¿Qué solicitaron los manifestantes?

Retiro del apoyo institucional a este tipo de eventos.

Revisión del rol de entidades internacionales en la definición de políticas de salud sexual y reproductiva en Colombia.

Que la Alcaldía de Bogotá y la bancada provida prioricen políticas de fortalecimiento de la familia y la protección de la vida.