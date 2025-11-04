Discoteca Before Club en Bogotá, señala que las autoridades no les han pedido los videos de seguridad

A través de un comunicado de prensa publicado por la discoteca, Before Club, y la firma de abogados, Castañeda Jurídicos y Asociados, lamentaron los hechos ocurridos en la madrugada del pasado viernes 31 de octubre en los que fue asesinado Jaime Moreno, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, luego de asistir a una fiesta.

En el comunicado precisan que los hechos ocurrieron “fuera del establecimiento”, luego de que el joven asistiera a la tradicional fiesta de Halloween que organizan estudiantes de la Universidad de Los Andes que este año tuvo lugar en Before Club, ubicado en la calle 64 con Avenida Caracas en la localidad de Chapinero.

“El fallecimiento tuvo lugar más de tres cuadras de la Avenida Caracas, en un punto completamente ajeno a a perímetro de operación de BEFORE CLUB+”, indican.

Comunicado Discoteca Before Club Ampliar

Además, aseguran que están prestos a colaborar con las autoridades, sin embargo, hasta el momento no les han solicitado ni han revisado los videos de las cámaras de seguridad que tienen en el lugar para esclarecer los hechos y e identificar a los responsables.

“Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades competentes, a través de nuestro equipo jurídico, Castañeda Jurídicos y Asociados, con el fin de esclarecer los hechos y contribuir a la justicia”.

La discoteca sostiene que los hechos fueron “riesgos evitables” ya que la zona al parecer tiene ausencia de servicio de transporte público y de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El establecimiento nocturno añadió que Bogotá que tiene una “vocación cultural y económica activa” no funciona con un sistema de transporte público restringido e inseguro.