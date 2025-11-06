Bogotá hace historia al ganar el Premio Earthshot 2025 por su liderazgo ambiental y aire limpio

Colombia

Bogotá fue reconocida como ganadora del Premio Earthshot 2025 en la categoría “Clean Our Air” (Limpia Nuestro Aire), el galardón ambiental más prestigioso del mundo. El reconocimiento fue entregado al alcalde Carlos Fernando Galán en Río de Janeiro, durante la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, donde más de 100 ciudades presentan soluciones frente al cambio climático.

“Este premio demuestra que las grandes transformaciones pueden nacer en el Sur Global, con políticas sostenidas, cooperación y decisión”, afirmó el alcalde Galán tras recibir el galardón.

Un reconocimiento histórico para América Latina

Con este logro, Bogotá se convierte en la primera ciudad de América Latina en ganar el Premio Earthshot en su categoría. El jurado destacó la transición de la capital colombiana, que pasó de enfrentar niveles críticos de contaminación entre 1998 y 2005 a reducir en un 24 % el material particulado fino (PM2.5) desde 2018, pese al crecimiento poblacional y urbano.

La ciudad ha apostado por políticas sostenidas en movilidad limpia, infraestructura verde y transporte eléctrico que se han mantenido más allá de los cambios de gobierno.

Entre los avances más destacados están:

667 kilómetros de ciclorrutas, con una meta de 836 km para 2027.

1.486 buses eléctricos en operación y más de 2.100 proyectados para 2027, una de las flotas más grandes fuera de China.

Primera línea del Metro en construcción y tres cables aéreos integrados al sistema público.

Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) en Bosa, que combina pavimentación, movilidad activa, renovación de camiones y más zonas verdes.

Una inversión que transforma la ciudad

El esfuerzo ambiental de Bogotá representa una inversión cercana a los 19.900 millones de dólares, destinados a movilidad limpia, recuperación de espacio público, aire, agua y restauración ecológica.

Según las proyecciones, la ciudad evitará más de 300.000 toneladas de CO₂ al año para 2028, lo que equivale a sacar de circulación unos 65.000 vehículos particulares.

“Bogotá pasó de ser un ejemplo de crisis ambiental a un referente mundial de sostenibilidad y justicia ambiental”, señaló el comunicado del Earthshot Prize.

Bogotá, modelo global de sostenibilidad

Además del reconocimiento, la capital ingresará oficialmente a la red global de innovación del Earthshot Prize, desde donde compartirá sus modelos de movilidad eléctrica, calidad del aire y renaturalización urbana con otras ciudades del mundo.

También recibirá apoyo técnico y financiero para ampliar proyectos como ZUMA, FONCARGA, la creación de nuevos bosques urbanos y la electrificación del transporte de carga.