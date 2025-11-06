Rescatan a menores de edad abandonados en Bogotá: el llanto alertó a los vecinos

Bogotá D.C

Los fuertes llantos y los desesperados gritos que provenían de una vivienda en el barrio Villa de los Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar , alertaron a los vecinos de que algo estaba pasando.

La comunidad reportó la extraña situación a las autoridades que inmediatamente llegaron a la zona del sur de Bogotá y encontraron a dos niños de 3 y 6 años al parecer abandonados.

“Una vez llega la zona de atención al lugar de los hechos, nota que se encuentran estos dos menores al parecer en un estado de abandono , situación que generó de inmediato la coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y los Bomberos para lograr el rescate de los mismos”, aseguró el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades tuvieron que retirar una de las rejas de la vivienda, con previa autorización de la propietaria de este inmueble, y rescatar a los niños. Posteriormente fueron trasladados ante la autoridad administrativa competente para el restablecimiento de sus derechos.

En todo momento se garantizó la integridad física y emocional de los menores.

Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y a los responsables de los menores a no dejar bajo ninguna circunstancia abandonados a los niños, niñas y adolescentes. Recuerdan que el abandono de un menor puede acarrear hasta 9 años de cárcel.