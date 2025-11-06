Rescatan a menores de edad abandonados en Bogotá: el llanto alertó a los vecinos
El abandono de menores de edad puede acarrear hasta 9 años de cárcel para los responsables.
Bogotá D.C
Los fuertes llantos y los desesperados gritos que provenían de una vivienda en el barrio Villa de los Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar, alertaron a los vecinos de que algo estaba pasando.
La comunidad reportó la extraña situación a las autoridades que inmediatamente llegaron a la zona del sur de Bogotá y encontraron a dos niños de 3 y 6 años al parecer abandonados.
“Una vez llega la zona de atención al lugar de los hechos, nota que se encuentran estos dos menores al parecer en un estado de abandono, situación que generó de inmediato la coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y los Bomberos para lograr el rescate de los mismos”, aseguró el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Las autoridades tuvieron que retirar una de las rejas de la vivienda, con previa autorización de la propietaria de este inmueble, y rescatar a los niños. Posteriormente fueron trasladados ante la autoridad administrativa competente para el restablecimiento de sus derechos.
En todo momento se garantizó la integridad física y emocional de los menores.
Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y a los responsables de los menores a no dejar bajo ninguna circunstancia abandonados a los niños, niñas y adolescentes. Recuerdan que el abandono de un menor puede acarrear hasta 9 años de cárcel.