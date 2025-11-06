40 años del Palacio de Justicia: Bogotá conmemora la tragedia con arte y memoria colectiva

Colombia

Del 5 al 7 de noviembre, el jardín principal de la Secretaría de Cultura, junto a la Plaza de Bolívar, se transformará en un espacio de memoria viva. La instalación Sintiendo la Memoria es resultado de un proceso de creación colectiva que busca resignificar un episodio que marcó profundamente la historia de Colombia.

Un relato que sana

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, señaló que:

“La verdad y la justicia no solo son políticas ni jurídicas, son sobre todo culturales”.

El funcionario destacó que la voz de los artistas que durante cuatro décadas han narrado esta tragedia a través del teatro, la literatura, la poesía y el cine, es clave para reconstruir una memoria colectiva que permita pensar en un futuro reconciliado.

Agenda de la conmemoración

5 de noviembre | 3:00 p.m. – 6:00 p.m.: Micrófono abierto con intervenciones artísticas, poesía y música.

Micrófono abierto con intervenciones artísticas, poesía y música. 5, 6 y 7 de noviembre | 2:00 p.m. – 6:00 p.m.: Instalación artística abierta al público.

Un espacio para el encuentro

La instalación incorpora elementos escenográficos que evocan la arquitectura del Palacio antes y después de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, convirtiéndose en un dispositivo que permite a los ciudadanos conectar con la memoria histórica de manera sensible y colectiva.

Invitación a la ciudadanía

“La memoria esculpe la cultura y la cultura construye la memoria. Cuarenta años de una toma y retoma violenta que dejó una herida profunda en el alma del país, sobre la cual debemos conversar a través del arte”, concluyó Trujillo, invitando a la comunidad a participar en este homenaje.