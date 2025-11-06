Aún no hay una respuesta positiva: Galán sobre desalojo de la comunidad Emberá de la UPI La Rioja

Tras la solicitud emitida por el IDIPRON en donde piden el desalojo inmediato de los cerca de 300 indígenas de la comunidad Emberá que se encuentran en la UPI La Rioja, el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció el riesgo que enfrenta esta población en este punto, sin embargo, aseguró que la decisión no ha sido tomada de la mejor manera por la comunidad.

“No ha habido una respuesta positiva. Lo que arranca ahora es un proceso que por ley tenemos que cumplir, es una orden de juez de tutela que se inicia precisamente un desalojo, esas etapas de desalojo tienen diferentes momentos, no es que arranque ya, pero sí hay que notificar esa situación y nosotros tenemos que proceder. Y lo haremos, obviamente, protegiendo los derechos de esta población y ofreciéndole alternativas que garanticen su seguridad”, aseguró el mandatario.

También le puede interesar: “Comenzaremos pruebas con el Metro en Noviembre”: alcalde Galán entrega balance de obras en Bogotá

Es por esto que el alcalde afirmó que están en búsqueda de diferentes alternativas para garantizar las condiciones de seguridad de estas personas en el nuevo punto donde será ubicados.

“Tenemos la oferta de arrendamiento individual para que puedan desplazarse. Pero repito, el riesgo en La Rioja es grande, es importante, nosotros tenemos que velar por la protección de esa población y que permanezcan allí, ponen en riesgo a esas familias”, agregó.

Finalmente, insistió en que los daños eléctricos de saneamiento y estructurales del edificio donde se encuentra la UPI La Rioja son grandes, por lo que esperan iniciar con este proceso de desalojo lo más pronto posible, pero, sin poner en riesgo la integridad de la comunidad.

También le puede interesar: Alcalde Galán presentó denuncia penal por hechos de violencia en Bogotá y agresión con flechas