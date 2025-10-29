Mañana iniciará la recolección de firmas para el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá

Este jueves 30 de octubre iniciará la recolección de firmas para el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuesto por el concejal del Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, por presunta deficiencia de la administración actual.

Según el cabildante necesitan 600 mil firmas para continuar con el proceso debido a la votación que obtuvo Galán al ser elegido.

Añadió que su meta es conseguir un millón de estas para que en el proceso de validación no se corra el riesgo de no alcanzar las que son necesarias por inhabilidad de algunas de las firmas.

“Necesitamos 600 mil firmas debido a la votación de Galán pero como conocemos que en el proceso de validación pueden quedar unas firmas inhabilitadas tenemos como meta un millón de firmas para que en ese proceso de validación pasemos con las 600 mil”, aseguró.

El concejal aseguró que de conseguir todas las firmas el paso siguiente serian una elecciones para que la ciudadanía decida si el proceso de revocatoria continua o no.

“Después de eso pues ya si la validación de las firmas es positiva ya necesitaría elecciones para que la ciudadanía decida si la revocatoria prospera o no. Que la gente diga que quiere que Carlos Fernando Galán continúe, es la misma ciudadanía la que decide”, agregó.

¿Cómo es el proceso de revocatoria de mandato?

La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las personas, organizaciones sociales y partidos o movimientos políticos terminar anticipadamente el periodo de un alcalde cuando consideran que ha incumplido su programa de gobierno.

Esta solicitud debe ser presentada por mínimo 3 personas ante la Registraduría. Una vez la Registraduría verifica que cumple los requisitos formales, entrega los formularios oficiales para recolección de firmas.

En este proceso, se tendrán que recolectar mínimo el 30 % del total de votos válidos obtenidos por el alcalde en su elección. En este caso, se tendrían que recolectar el 30% de los más de 1 millón 400 votos que obtuvo Galán.

Si se cumple con el umbral de firmas, la Registraduría envía la certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE). Con la certificación del CNE, se fija una fecha para la jornada de votación.

Para que prospere la revocatoria se requieren dos condiciones: la participación mínima, es decir debe haber al menos el 40 % del total de votos válidos obtenidos en la elección inicial del alcalde, y más del 50 % de los votos válidos deben ser por el “Sí” a la revocatoria.

¿Por qué el concejal está promoviendo este proceso de revocatoria?

El cabildante por el Pacto Histórico, afirmó que una de las principales razones por las que promueve este proceso es la crisis de basuras, pues se han identificado m ás de 700 puntos críticos.

“En una visita de la Contraloría, se evidencia que retiraron 2.000 contenedores para un plan piloto de la UAESP . Viendo la situación actualmente, ¿el piloto en qué se va a basar, en sumergirnos cada vez más en basuras?“, se cuestiona Avellaneda.

Ante el anuncio de la revocatoria en redes sociales, el concejal ha recibido apoyo de distintos ciudadanos que también se sienten inconformes con la administración del alcalde Galán.