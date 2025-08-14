Alcalde Galán pide acabar los odios y la violencia luego del asesinato de Miguel Uribe

Mediante un video en sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la reflexión nacional luego del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pidió a los colombianos no dejarse arrastrar por el odio ni la venganza

“Los que asesinaron a Miguel querían, precisamente, profundizar el odio y la rabia en esta sociedad; generar más y más y más violencia, y alejarnos en lugar de unirnos”, afirmó el mandatario.

Galán, recordó la imagen del hijo de cuatro años de Uribe Turbay en medio del duelo, un reflejo de la tragedia que el propio Miguel vivió a esa edad cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay.

“Es un espejo de una sociedad que no ha podido superar la espiral de violencia”, lamentó el mandatario.

También resaltó el mensaje de María Claudia, quien pidió amor, unión, verdad y justicia. Galán recalcó que esos elementos son fundamentales para sanar heridas y evitar que las futuras generaciones crezcan repitiendo los mismos ciclos de violencia.

“Verdad y justicia son fundamentales para sanar las heridas. Debemos preguntarnos qué significa esto para nuestros hijos. ¿Vamos a permitir que el país siga atrapado en estos ciclos de violencia o vamos a romperlos definitivamente?”, cuestionó el Alcalde.