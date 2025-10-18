Alcalde Galán presentó denuncia penal por hechos de violencia en Bogotá y agresión con flechas

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, entre otros. Indicó el alcalde que le pidió al ente investigador que investiguen a los determinadores que buscaron intimidar a los bogotanos y que lo ocurrido la semana pasada fue una acción planeada y coordinada.

Explicó galán que ante las amenazas que se tenían sobre la seguridad de la ciudad, esto se le dio a conocer al presiente de la república Gustavo Petro, esto ocurrió el jueves.

“Durante la semana tuve comunicación con el presidente de la República y le manifesté que lo que está ocurriendo en Bogotá es grave y que están ocurriendo unos hechos de intimidación que evidentemente están organizados de forma planeada y nosotros estamos en la obligación de proteger a la ciudadanía y de proteger el orden público”.

Según lo explicado por el alcalde, el presidente dio la indicación de privilegiar el dialogo y no hacer uso de la fuerza, sin embargo, el viernes se tuvo que hacer ante la gravedad de lo ocurrido y que por eso se le esta pidiendo a la fiscalía que investigue.

“Los hechos que ocurrieron en Bogotá buscaban desestabilizar la ciudad”: Galán.

Explicó el alcalde Galán que, en un trabajo realizado por la alcaldía en el que se ha realizado una investigación y se han recaudado material, se pudo establecer que el plan para generar violencia en la ciudad se planeó para que comenzara desde el inicio de la semana.

“Es nuestra obligación garantizar los derechos a la protesta, sin embargo, ustedes vieron que lo que vivió Bogotá no fue protesta pacífica sino un hecho deliberado de intimidar a los bogotanos, ya hablé con la Fiscal y me dijo que esta semana nos reuniremos para adelantar las investigaciones. Aseguró.