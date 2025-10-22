Consejo Nacional Electoral citó al alcalde Galán por proceso de revocatoria de mandato. Foto: EFE/ Concejo de Bogotá/ Caracol Radio.

Bogotá D.C

Este miércoles 22 de octubre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , fue convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a una audiencia pública para escuchar los argumentos de la solicitud de revocatoria de su mandato.

Esta solicitud es impulsada por el concejal de la Colombia Humana , Jairo Avellaneda, quien argumenta que la capital del país vive una crisis en tres temas clave: basuras, seguridad y movilidad.

“El Comité inscriptor va a explicar los motivos de la insatisfacción generalizada y el incumplimiento al plan del gobierno por parte del alcalde. Estamos inundados de basuras , la inseguridad está desbordada y la movilidad es un caos”, aseguró el cabildante.

Esta primera audiencia del CNE es el primer paso formal del proceso que podría derivar en una revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá.

“Necesitamos un millón de firmas. Estamos esperando que nos entreguen los formularios para recolectar el apoyo. Hay varios sindicatos y líderes que se han acercado”, precisó Avellaneda.

Este miércoles el CNE busca determinar la validez de los argumentos del concejal Avellaneda y evaluar si existen razones sustentadas y suficientes para continuar con el proceso.

¿Quién es el concejal Jairo Avellaneda?

Avellaneda ocupa desde hace 4 meses su curul en el Concejo de Bogotá, tras la renuncia del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

Antes de llegar al Concejo, Avellaneda, quien es abogado y magister en Gobierno y Gestión Pública, se desempeñó como asesor en Prosperidad Social y también fue asesor jurídico en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Gustavo Bolívar .

Tiene amplia experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, en su gran mayoría del sector público.