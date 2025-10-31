“No vamos a levantar la medida”: alcalde Galán se mantiene en no permitir rodadas de Halloween

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que no levantará la restricción al tránsito de motos en algunos corredores principales de la ciudad durante el fin de semana de Halloween. La medida, que ha generado críticas de algunos grupos de motociclistas, busca prevenir las llamadas “rodadas del terror”, que en años anteriores han causado caos y temor en las calles de la capital.

“Ayer bloquearon, me pidieron levantarla, no la vamos a levantar. Pido apoyo, solidaridad y comprensión de quienes se ven afectados. Esta es una batalla que Bogotá tiene que dar para establecer orden en la ciudad”, dijo el mandatario distrital.

Galán explicó que la decisión responde a motivos de seguridad y orden público, luego de recibir información sobre planes de grupos de moteros que pretendían realizar recorridos masivos durante la noche del 31 de octubre, día en que miles de niños salen a pedir dulces en las calles.Bogotá, anfitriona del Día Mundial de las Ciudades

Una medida temporal, no general

El mandatario aclaró que la restricción no aplica en toda la ciudad, sino únicamente en algunos corredores principales, como la Avenida NQS, la Calle 26 y la Autopista Sur, donde se han identificado mayores riesgos de aglomeraciones.“No es una prohibición generalizada, es una restricción focalizada. Los motociclistas pueden movilizarse por varias vías, como la carrera 50, la 13 o la 10. Pero necesitamos prevenir bloqueos que ya vimos incluso el fin de semana pasado”, indicó Galán.

El alcalde también enfatizó que la medida tendrá vigencia solo por el fin de semana de Halloween, hasta el lunes, y no se extenderá más allá de ese plazo.“Sabemos que hay ciudadanos que usan la moto de forma responsable, y a ellos les pedimos comprensión. Este es un sacrificio temporal para garantizar la tranquilidad de todos, especialmente de los niños”, añadió.

“No es contra los moteros, es por la seguridad”

Galán aseguró que la administración distrital no busca estigmatizar a los motociclistas, sino garantizar que todos los actores viales cumplan las normas.“Hay muchos que respetan la ley, pero también un número significativo que no lo hace. Se suben a los andenes, invaden carriles, o circulan en contravía. El control es necesario, como lo es para cualquier otro vehículo”, señaló.

El alcalde reconoció que Bogotá enfrenta limitaciones en pie de fuerza y que la Policía Metropolitana trabaja con recursos escasos.“Tenemos el número más bajo de policías por habitante en 15 años. Aun así, estamos haciendo el esfuerzo para cuidar la ciudad en una fecha de alto riesgo. El año pasado, durante la semana de Halloween, hubo más de 40 muertes violentas”, reveló.

Galán participó en la entrevista desde Ágora Bogotá, sede de la Cumbre de Ciudades de Naciones Unidas, evento que conmemora el Día Mundial de las Ciudades, proclamado por la ONU en 2013.El mandatario destacó los avances de la capital en movilidad, vivienda y sostenibilidad, y afirmó que Bogotá “se está transformando como nunca antes”, con obras como el Metro, nuevas troncales de TransMilenio, cables aéreos y proyectos de revitalización urbana.

“ONU-Hábitat escogió a Bogotá no porque haya resuelto todos sus problemas, sino porque está trabajando en hacerlo. Estamos tomando decisiones difíciles, pero necesarias”, concluyó el alcalde.