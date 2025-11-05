¿A cómo está el dólar HOY en Venezuela?: esto estableció el BCV para este 5 de noviembre

En la actualidad, uno de los países que vive una de las crisis diplomáticas más graves en el mundo, es Venezuela, puesto que, desde hace un par de meses, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, comenzaron un ataque a presuntas “narcolanchas” que tienen como objetivo, llevar y transportar droga. Debido a esto, Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro, de perpetuar el narcotráfico.

Le recomendamos: Pentágono evita negar sobrevuelo de bombarderos cerca de Venezuela y no descarta más operaciones

Es así que, se agudizó el panorama político a nivel internacional para Venezuela, pues Trump encrudeció las sanciones para este país con su política arancelaria. Además, este amenazó a otros países, diciendo que, si alguno se atrevía a comprarle petróleo al país bolivariano, el incremento en aranceles también se le aplicaría.

Hasta el momento, las tensiones se mantienen entre ambos gobiernos, lo que agrava las condiciones de vida para los venezolanos que aún viven allí.

A cómo está el dólar hoy en Venezuela, 5 de noviembre

Según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este miércoles, 5 de noviembre, se estableció en 226,13050000 bolívares. Así lo presentaron en su cuenta oficial de Instagram, donde se postea a diario, el valor del dólar.

Lea también: Precio del dólar en Venezuela HOY 4 de noviembre: esta es la cifra que reporta el BCV

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 5 de noviembre

En la página del Banco Central de Venezuela se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores para este 5 de noviembre:

Euro: 259,63399488 bolívares

259,63399488 bolívares Yuan chino: 31,74964547 bolívares

31,74964547 bolívares Lira turca: 5,37310861 bolívares

5,37310861 bolívares Rublo ruso: 2,79283446 bolívares

Si bien estos precios se actualizan a diario, lo contrario sucede con los informes sobre el estado económico del país, pues el último reporte vigente fue desde julio del 2025. Pese a esto, el gobierno de Maduro dicen comunicados que publica su viceministra, que, en realidad, sí ha crecido la economía y que Venezuela se encuentra por un buen camino.

Le puede interesar: El presidente Trump anuncia la destrucción de una sexta narcolancha cerca de las costas de Venezuela

Precio del dólar hoy, 5 de noviembre, en Colombia

El TRM del Banco de la República es el encargado de presentar y establecer la cotización del dólar a diario. Es así que, para este 5 de noviembre, el precio del dólar se estableció en $3.872 pesos colombianos.

Por otro lado, el precio del dólar en Colombia puede llegar a ser cambiante durante el día, ya que su tasa puede cambiar y no es fija como en el caso de Venezuela. En consideración, el precio del cierre que estableció el grupo AVAL para este 5 de noviembre, permanece en de $3.857 pesos. Un dato importante es que este se actualiza cada día después de la 1:00 p.m. Si desea saber más sobre el precio del dólar en Colombia, haga clic aquí.

Otras noticias: Donald Trump cree que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados