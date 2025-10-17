Pentágono evita negar sobrevuelo de bombarderos cerca de Venezuela y no descarta más operaciones

Luego de que rastreadores de radares reportaran el sobrevuelo de al menos tres bombarderos B-52 estadounidenses cerca del espacio aéreo venezolano el pasado miércoles, un funcionario del Pentágono aseguró a Caracol Radio que: “el Comando Estratégico de Estados Unidos, sus componentes y unidades subordinadas realizan rutinariamente operaciones globales en coordinación con otros comandos combatientes, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses participantes para disuadir, detectar y, de ser necesario, derrotar ataques estratégicos contra Estados Unidos y sus aliados”.

Sin confirmar, ni negar estos sobrevuelos, el funcionario agregó que “para preservar la seguridad operativa, no divulgamos detalles sobre ejercicios u operaciones”.

Estos aviones B-52 son los bombarderos con mayor capacidad de combate del arsenal estadounidense. Los bombarderos se identificaron en Flightradar24 como “BUNNY01”, “BUNNY02” y “BUNNY03”, y partieron de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en las afueras de Shreveport, en Luisiana.

Le puede interesar: ¿Inestabilidad en la cadena de mando de EE.UU. encargada de las operaciones en el Caribe?

Estos sobrevuelos han generado una serie de precauciones por la escalada militar de Estados Unidos en el Sur del Caribe, luego de que también se reportara el sobrevuelo de varios helicópteros Black Hawk, parte de la unidad de aviación elite de Operaciones Especiales del ejército estadounidense que habían estado en aguas del Caribe a menos de 90 millas de la costa de Venezuela, según un análisis visual de The Washington Post.

¿El 10% del poder de la Marina de EE.UU. está desplegada en el Caribe?

Además del avistamiento de los tres bombarderos B-52, los tres helicópteros Black Hawk MH-60 cerca de las costas venezolanas, el Ejército de Estados Unidos cuenta con alrededor de 10.000 soldados estadounidenses desplegados en el Sur del Mar Caribe, la mayoría en bases en Puerto Rico.

También unos 2.200 infantes de marina en buques de asalto anfibio. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe.

En los últimos días también fueron verificados al menos seis helicópteros de ataque MH-6 Little Bird sobrevolando aguas abiertas cerca de una plataforma petrolera y gasífera frente a la costa de Trinidad y Tobago.

Lea también: EE.UU. destruye nueva narcolancha en el Caribe y quedan sobrevivientes de la tripulación

El conocido “buque fantasma” de la Armada de los Estados Unidos ha sido avistado frente a las costas de Venezuela. El barco, conocido como MV Ocean Trader, suele ser llamado “buque fantasma” porque opera sin marcas visibles ni seguimiento público. Su presencia en el Caribe ha despertado preocupación, y especulaciones de todo tipo, especialmente sobre una misión secreta estadounidense.

Actualmente hay por lo menos, cinco aviones de combate F-35 de la Infantería de Marina de Estados Unidos que llegaron a la antigua base de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, como parte del despliegue para operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

De acuerdo con medios estadounidenses, todo esto representa el 10% del poder de la Marina desplegada solo en el Caribe en las operaciones de la administración Trump contra la migración irregular y el tráfico de drogas, pero según expertos este despliegue sin precedentes de fuerza militar, también buscaría la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.