Precio del dólar en Venezuela HOY 4 de noviembre: esta es la cifra que reporta el BCV

Durante el 2025, el precio del dólar en Venezuela ha experimentado una continua depreciación derivada de factores como las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos o la inflación que se viene presentando en el país bolivariano.

Esta realidad se presenta en medio de un panorama marcado por las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. El primero ha ordenado atacar varias embarcaciones en el mar Caribe y en el Océano Pacífico que aparentemente transportan cargas de sustancias ilícitas, algo que incluso fue condenado por la ONU pese a que el país norteamericano adelanta una ofensiva frente a esta situación.

De hecho, el gobierno estadounidense ha señalado a Maduro por narcotráfico y por ser el líder del Cartel de los Soles. Asimismo, Trump aseguró recientemente que “sus días en Venezuela están contados” ante las acciones que pueda tomar en Venezuela.

Mientras tanto, la economía venezolana sigue enfrentando un panorama complejo ante la constante devaluación del bolívar. Además del dólar, otras divisas que se manejan en el país también han fortalecido su tasa de cambio por cuenta de este hecho. Entretanto, la demanda de dólares se ha incrementado por cuenta de muchas personas que buscan adquirirlos para protegerse de los efectos de la hiperinflación. Sin embargo, su poca circulación en el mercado oficial ha hecho que muchos decidan acudir al mercado paralelo.

A pesar de que el gobierno venezolano ha reportado un crecimiento en el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de 2025, la ciudadanía ha experimentado dificultades para adquirir los productos esenciales para su sustento diario, pues hay muchos que están etiquetados en dólares, por lo que su precio puede variar. Eso sin mencionar que el salario mínimo actualmente equivale a menos de un dólar.

Precio del dólar en Venezuela para este martes 4 de noviembre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar para este martes 4 de noviembre de 2025 es de 224,3762 pesos. Esto equivale a un nuevo aumento con respecto a la cifra entregada al cierre de la semana anterior (223,64 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el precio que manejan las demás divisas para la jornada de este martes. Estos son:

Euro: 258,41406954 bolívares

258,41406954 bolívares Yuan chino: 31,51129836 bolívares

31,51129836 bolívares Lira turca: 5,33673772 bolívares

5,33673772 bolívares Rublo ruso: 2,78071880 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 4 de noviembre de 2025?

En su informe habitual, el Banco Central de Venezuela también señaló los valores que manejan las casas de cambio a nivel nacional para quienes estén interesados en hacer transacciones con dólares durante la jornada de este martes 4 de noviembre de 2025: