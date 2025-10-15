Precio del dólar en Venezuela HOY 15 de octubre de 2025: hay un nuevo incremento, según el BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha mantenido una tendencia al alza debido a diferentes factores que generan un impacto significativo sobre la economía nacional. Entre ellas, las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa y la hiperinflación que se ha presentado durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La divisa norteamericana había comenzado el año con una cotización de 52,03 bolívares. Sin embargo, su alza diaria ha sido de alrededor de un bolívar, lo que ha permitido que supere la cifra del salario mínimo (130 bolívares, sin los bonos emitidos por el gobierno) durante el mes de agosto.

Otro factor que deriva en este constante incremento está en la adquisición de dólares que realizan tanto ciudadanos como comerciantes desde el mercado negro en Venezuela. Ante esta situación, el chavismo ha llevado a cabo una cruzada contra aquellos que se encargan de vender esta moneda a la tasa paralela. Esta operación permitió la captura de 50 personas.

Pese a ello, el bolívar sigue en aumento en el mercado oficial, y se pronostica que podría alcanzar la barrera de los 250 bolívares al finalizar el 2025. Esto lo lleva a ser una de las monedas más devaluadas en el mundo, al igual que otras como la libra del Líbano, el rial de Irán, el guaraní de Paraguay o el dong de Vietnam.

Por otra parte, muchos ciudadanos se ven sujetos a los cambios frecuentes en el precio de muchos productos de la canasta familiar, teniendo en cuenta que algunos de estos se encuentran dolarizados; por lo tanto, la subida en el precio del dólar hace que estos sean difíciles de adquirir.

Precio del dólar en Venezuela para este miércoles 15 de octubre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela indicó que el precio del dólar para este miércoles 15 de octubre de 2025 es de 199,1072 bolívares, es decir, está cerca de superar la barrera de los 200 bolívares. Evidentemente, esto supone un nuevo incremento con respecto a la tasa de cambio que se había manejado para el día anterior (197,2456 bolívares).

Por otra parte, la entidad también señaló los precios que manejan las demás divisas en territorio venezolano. Cada una de ellas, contó con un nuevo incremento en relación al bolívar.

Euro: 230,45264649 bolívares

230,45264649 bolívares Yuan chino: 27,89124070 bolívares

27,89124070 bolívares Lira turca: 4,76002773 bolívares

4,76002773 bolívares Rublo ruso: 2,49676097 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 15 de octubre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer los valores que manejan las casas de cambio para quienes buscan hacer transacciones en dólares en el transcurso del día. Estos son: