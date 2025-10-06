El presidente Trump anuncia la destrucción de una sexta narcolancha cerca de las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tenido charlas con miembros de su gabinete en relación con atacar directamente a Venezuela o sacar del poder a Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump anunció un nuevo operativo en el Sur del Caribe contra una embarcación. El ejército estadounidense atacó el sábado por la noche otra embarcación que presuntamente transportaba drogas frente a las costas de Venezuela, así lo confirmó el presidente Trump el domingo ante miles de marineros en una ceremonia para celebrar el 250 aniversario de la Armada estadounidense.

“Anoche atacamos otro barco cerca de Venezuela, pero no logramos encontrar los restos, somos muy buenos en eso. Tan bueno que ahora no se ven embarcaciones en esa zona, ni siquiera barcos de pesca”, dijo Trump.

Investigaciones contra narcotráfico en tierra

El mandatario añadió que el país comenzará a investigar el tráfico de drogas en tierra, comentario que ya ha repetido en otras ocasiones y que ha generado especulaciones sobre una posible intervención dentro de territorio venezolano.

Esta es la sexta narcolancha que se destruye desde el despliegue de los ocho buques de guerra a inicios de septiembre.

Lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

Este no es el único golpe que anunció la administración Trump contra el régimen de Nicolas Maduro en las últimas horas. El FBI afirmó que dos hombres han sido imputados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Se trata de Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal quienes fueron imputados tras dos años de investigación y un operativo encubierto, por lavado de activos luego de acordar transferir $100.000 dólares de lo que el FBI creía que era dinero sancionado perteneciente a miembros del gobierno venezolano. El FBI afirmó que los hombres trasladaron unos 25.000 dólares a Estados Unidos de ese dinero.

El director de la agencia, Kash Patel afirmó que “estos esquemas de lavado solo buscan sostener una dictadura fallida” y amenazó que bajo su dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones.