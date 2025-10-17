Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela: ¿quién es y cuánto lleva en el cargo?

Recientemente, se dio a conocer un comunicado en el que desde la vicepresidencia de Venezuela se negaba el haber llegado a algún acuerdo con los Estados Unidos para hacer una transición “pacifica” de poderes para la presidencia del país bolivariano. Así lo expresó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mediante su cuenta de Instagram.

En dicho post, ella manifestó una respuesta directa al las declaraciones que brinda la administración de Donald Trump, y a su vez tildando de “fake news” posibles negociaciones con EE. UU.: “mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. ¡Juntos y unidos junto al Presidente Maduro consolidando el camino de Chávez! ¡No han podido ni podrán!”.

Si bien en la actualidad Venezuela está en un conflicto diplomático con Estados Unidos por los recientes ataques de este país hacia lanchas, supuestamente venezolanas, el malestar también se debe al acercamiento de aviones estadounidenses sobre el Caribe. En palabras de Nicolás Maduro, era una amenaza para la soberanía en el país bolivariano.

Por otro lado, se sabe que dentro de la cúpula política de Maduro hay varios funcionarios de peso, como lo es Diosdado Cabello. Pese a eso, la figura de Delcy Rodríguez, se volvió tendencia luego de calificar de “fake news” las supuestas negociaciones con EE. UU., pero, ¿quién es ella?

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez es abogada, diplomática y política venezolana, nació el 18 de mayo de 1969. Ha desempeñado su cargo como vicepresidenta de Venezuela desde el 2018.

Se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela y más tarde, realizó otros estudios en Derecho Social en la Universidad de París, X Nanterre. También posee una maestría en política y social de la Universidad Birkbeck, en Londres, Reino Unido.

Según la página oficial del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Rodríguez se ha desempeñado como Ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información en el país, desde el 3 de agosto del 2013 hasta el 13 de octubre del 2014. Ocupó el cargo de ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela desde el 26 de diciembre de 2014, hasta el 21 de junio de 2017.

Delcy Rodríguez y los comunicados a EE. UU.

Delcy Rodríguez siempre ha mostrado su apoyo a Maduro, incluso, en una publicación de Instagram, hizo un llamado con el “YANKEE GO HOME”. Además de esto, también hizo hincapié en que, Estados Unidos debía dejar de hostigar al gobierno venezolano:

“El gobierno de EE. UU. debe cesar inmediatamente su hostigamiento militar a Venezuela y el acoso a nuestros pescadores. Suficiente daño y perjuicios han causado al pueblo venezolano con su criminal bloqueo económico. Venezuela jamás se rendirá, y ante cualquier circunstancia defenderá, en unión nacional, su sagrado derecho a La Paz”, puntualizó, acompañando la publicación con una serie de comunicados de prensa.

