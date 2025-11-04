Incendio dejó un muerto y cuatro viviendas destruidas en el barrio Olaya Herrera de Medellín

Un incendio estructural registrado a las 3:00 de la madrugada de este martes 4 de noviembre dejó una persona muerta y cuatro viviendas destruidas en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín.

El fuego consumió tres ranchos de madera y una vivienda de material, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades. En el lugar continúan las labores de enfriamiento y verificación de puntos calientes para evitar una reactivación de las llamas.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Quintero, confirmó que el Cuerpo Oficial de Bomberos controló la emergencia y evitó que el incendio se extendiera a más inmuebles.

“El incendio está en fase de remoción de los puntos calientes y se coordina con el equipo técnico para la revisión estructural y el equipo social para el acompañamiento a las familias”.

¿Las causas?

Aunque algunos habitantes señalaron que la conflagración pudo originarse por un corto circuito, esta versión será analizada dentro de las hipótesis para establecer las causas del incendio.

Además de la víctima mortal, una persona resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde reciben atención médica.