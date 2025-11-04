Con más de 200 intervenciones, se mitigan riesgos de emergencias por las lluvias en Medellín

Medellín

Durante el primer mes de la segunda temporada de lluvias, la Alcaldía de Medellín ha intensificado su trabajo para reducir los riesgos de emergencias por las fuertes precipitaciones.

A través del Grupo de Intervenciones Ambientales y en articulación con el Comité de Aseo y Ornato, se ejecutaron cerca de 200 intervenciones que permitieron recuperar 850.630 metros cuadrados de espacio público, recolectar 1.004 metros cúbicos de residuos, lavar 30.309 metros cuadrados de andenes y vías, y sembrar más de 700 plantas en puntos críticos.

Las acciones también incluyeron un componente pedagógico: se realizaron 96 jornadas educativas que sensibilizaron a 2.439 personas sobre la importancia del cuidado ambiental y la prevención de emergencias.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que se ha avanzado en una gestión preventiva para cuidar las más de 4.200 quebradas de Medellín.

“En lo que va corrido del año, atendido 104 puntos críticos por riesgo hidráulico en distintos lugares de nuestras quebradas en la ciudad. Y también hemos cubierto 4 mil metros lineales de cauces intervenidos. Con estas acciones hemos evitado riesgos y hemos permitido que la ciudadanía esté más segura. Invitamos a todos a ser guardianes de las quebradas. No debemos depositar ni arrojar residuos a las quebradas. De su limpieza y de su protección depende la seguridad de todos”, señaló la secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Obras de mitigación

Uno de los casos más significativos fue la intervención realizada el 21 de octubre en la quebrada La Hueso, donde se retiraron 402 metros cúbicos de sedimentos, equivalentes a 25 volquetas, y se limpiaron 80 metros del cauce, lo que permitió evitar posibles inundaciones. Ese mismo día se intervinieron cinco puntos críticos en quebradas como El Chocho, La Picacha y La Hueso, además de la limpieza de 1.620 metros cuadrados de zonas verdes, 2.100 metros cuadrados de andenes y vías, y la intervención de 20 sumideros.

En lo corrido del año, la Unidad de Ordenamiento del Recurso Hídrico ha atendido 104 puntos asociados a quebradas, con 4.256 metros lineales de cauces intervenidos, 1.846 metros de estructuras hidráulicas reparadas y la remoción de más de 10.900 metros cúbicos de sedimentos y 2.100 metros cúbicos de residuos sólidos; labores fundamentales para garantizar el flujo del agua y prevenir taponamientos.

Además, desde septiembre, el proyecto Guardaquebradas ha ejecutado 21 intervenciones en 44 puntos críticos de ocho comunas, reforzando la capacidad de respuesta en zonas con mayor vulnerabilidad.