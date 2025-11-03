En un ataque sicarial dos menores murieron en Caucasia

Cucasia- Antioquia

Las autoridades están investigando un doble homicidio en el municipio de Caucasia. Los hechos ocurrieron en la noche del domingo en la invasión Santa Elena, un lugar que ha reportado alteraciones al orden público como homicidios y hurtos. Es pertinente recodar que este es uno de los asentamientos ilegales más grandes del país.

Según el reporte de las autoridades sobre el particular, es que dos menores de edad, un hombre de 17 años y una mujer de 16 años, fueron atacados a tiros en la parcelación; el joven tenía heridas en el tórax y un brazo, mientras que la adolescente, un impacto de bala en la cabeza. Aunque los menores fueron llevados al hospital César Uribe Piedrahita del municipio de Caucasia por sus familiares, los dos fallecieron producto de las heridas.

Por ahora las autoridades no han entregado un reporte de las causas de este ataque armado; sin embargo, están en las investigaciones pertinentes.

Otro doble homicidio en Andes

La población de Andes en el Suroeste de Antioquia continúa reportando hechos violentos que comprometen la seguridad de la población. Durante el fin de semana se ha reportado el asesinato de dos hombres en la vereda Guaimaral. De este caso no se han conocido mayores datos, pero lo cierto es que este año ya son 60 las muertes violentas reportadas en esa población del Suroeste de Antioquia.